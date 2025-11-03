X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
শেখ হাসিনার প্লট দুর্নীতি মামলার পরবর্তী শুনানি ৬ নভেম্বর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:০৬আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:০৬
শেখ হাসিনা (ফাইল ছবি)

ক্ষমতার অপব্যবহার করে পূর্বাচল নিউ টাউন প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা পৃথক মামলায় দুদক কর্মকর্তা আফনাত জাহান কেয়াকে জেরা করা হয়েছে। একইসঙ্গে মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ৬ নভেম্বর দিন নির্ধারণ করছে আদালত।

সোমবার (৩ নভেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন এ আদেশ দেন।

গত ২৯ অক্টোবর আদালতে এই মামলায় আত্মসমর্পণ করেন রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলম। তার আইনজীবী মোহাম্মদ শাহীনুর ইসলাম মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তাকে জেরা করার সুযোগ পান। পরবর্তীতে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুনের এজলাসে তদন্ত কর্মকর্তা আফনাত জাহান কেয়াকে জেরা করেন।

বিষয়টি বাংলা ট্রিবিউনকে নিশ্চিত করেছেন দুদকের আইনজীবী মইনুল হাসান।

দুদকের অভিযোগ, রাজউকের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার যোগসাজশে শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যরা পূর্বাচলের ২৭ নম্বর সেক্টরের কূটনৈতিক অঞ্চলে বিধি বহির্ভূতভাবে ছয়টি ১০ কাঠার প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন। বিধি অনুযায়ী তারা এসব প্লট পাওয়ার যোগ্য ছিলেন না।

গত ২৫ মার্চ দুদক ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে ছয়টি মামলার অভিযোগপত্র জমা দেয়। পরে ৩১ জুলাই মোট ২৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় এবং তাদের পলাতক হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়।

শেখ হাসিনাআদালতমামলাদুর্নীতি
