সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় নির্মাণে ভূমি বরাদ্দ চেয়ে ২৪ ডিসিকে ইসির চিঠি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৬আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৬
নির্বাচন ভবন

মাঠ পর্যায়ের ৩৫টি কার্যালয় নির্মাণে ভূমি বরাদ্দ দেওয়ার জন্য দেশের ২৪ জেলা প্রশাসকে (ডিসি) চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সোমবার (৩ নভেম্বর) ইসির গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার উপপ্রধান (উপসচিব) মুহাম্মদ মোস্তফা হাসানের সই করা এ সংক্রান্ত চিঠি থেকে বিষয়টি জানা যায়।

চিঠিতে বলা হয়, ‘নির্বাচনি ডাটাবেজের জন্য উপজেলা বা থানা, জেলা ও আঞ্চলিক সার্ভার স্টেশন নির্মাণ এবং জেলা সার্ভার স্টেশন ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ’ শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি এর ওপর পরিকল্পনা কমিশনে ‘প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি’ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় প্রকল্পের ভূমি বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষ প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা নির্বাচন অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ভূমি বরাদ্দ প্রয়োজন।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় নির্বাচন, ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিচয়পত্রের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমের জন্য বর্তমানে নির্বাচন অফিস ভবনগুলো নির্মাণ করা অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় একটি আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, ২টি জেলা নির্বাচন অফিস ও ৩২টি উপজেলা নির্বাচন অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ভূমি বরাদ্দ প্রয়োজন।

আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, জেলা নির্বাচন অফিস ও উপজেলা নির্বাচন অফিস ভবন (সার্ভার স্টেশন) নির্মাণের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অনুকূলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভূমি বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ সিনিয়র সচিব বরাবর চিঠি পাঠানোর জন্যও বলা হয়েছে।

যে ২৪ জেলা প্রশাসককে চিঠি দেওয়া হয়েছে— ঢাকা, গাজীপুর, মাদারীপুর, মুন্সীগঞ্জ,ফরিদপুর, রাজবাড়ী, বগুড়া, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, বরগুনা, মেহেরপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও  সুনামগঞ্জের ডিসিকে এই চিঠি দেওয়া হয়।

কোন অফিসের জন্য কী পরিমাণ ভূমি চেয়েছে নির্বাচন কমিশন

ঢাকা আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসের জন্য নূন্যতম ২৫ শতাংশ। গাজীপুর ও মাদারীপুর জেলা নির্বাচন অফিসের জন্য নূন্যতম ২০ শতাংশ। ৩২টি উপজেলার জন্যও ভূমি চাওয়া হয়েছে, যেখানে প্রতিটি উপজেলার জন্য নূন্যতম ১০ শতাংশ ভূমি চেয়েছে নির্বাচন কমিশন।

৩২টি উপজেলা হলো— লৌহজং, গাজীপুর সদর, সালথা, ডাসারা, কালুখালী,শাহজানপুর,নলতাংগা,চৌহালী, বিরল,তালতলী,মুজিবনগর, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, লালমাই, তিতাস, আশুগঞ্জ, বিজয়নগর, হাইমচর, মতলব উত্তর, কমলনগর, বেগমগঞ্জ, সোবাইমুড়ি, সুবর্ণচর, কর্ণফুলি,সন্দ্বীপ, কক্সবাজার ঈদগাঁও,গুইমারা, দক্ষিণ সুরমা, শায়েস্তাঞ্জ, জুড়ী, শান্তিগঞ্জ, দিরাই,মধ্যনগর।

মার্কিন নেতৃত্বাধীন আইএসবিরোধী জোটে যোগ দেবে সিরিয়া
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসতে তাড়া নেই ইরানের
রাতে কখন কী খাবেন?
বিএনপির মনোনয়ন পেলেন ফজলুর রহমান
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
‘শাপলা কলি’ পেয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
