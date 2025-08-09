X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবি

মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি

ঢাবি প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৫, ০১:৪০আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ০২:০২
প্রতিটি হল থেকে মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা টিএসসিতে জড়ো হচ্ছেন

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ১৮টি হলে ছাত্রদলের কমিটি প্রকাশ করার পর মধ্যরাতে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি হল থেকে মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা টিএসসিতে জড়ো হচ্ছেন।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) দিবাগত মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে এই বিক্ষোভ শুরু হয়। এদিন সন্ধ্যা থেকেই ছাত্ররাজনীতির বিরুদ্ধে সরব থাকতে দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের।

সরেজমিন দেখা যায়, হল থেকে রাস্তায় নেমে এসেছেন নারী শিক্ষার্থীরা। এ সময় বিভিন্ন হল থেকে ছোট মিছিল নিয়ে এসে টিএসসিতে একত্র হন পুরুষ শিক্ষার্থীরাও। পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে তারা ভিসি চত্বরের দিকে যান।

এ সময় তারা ‘ওয়ান টু থ্রি ফোর, হল পলিটিক্স নো মোর,’ ‘লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি, চলবে না চলবে না,’ ‘ছাত্রদলের রাজনীতি, চলবে না চলবে না,’ ‘ছোট টিমের রাজনীতি, ‘চলবে না চলবে না’সহ নানা স্লোগান দেন।

বিস্তারিত আসছে…

/এমএএ/
বিষয়:
রাজধানীঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়বিক্ষোভছাত্র রাজনীতি
