সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সবুজবাগে দুর্বৃত্তদের গুলিতে পথচারী আহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১১ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৫৯আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৫৯
ঢামেক হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

রাজধানীর সবুজবাগ নুরেরটেক এলাকায় দুবৃত্তের গুলিতে মনির হোসেন (৪৬) নামে এক পথচারী আহত হয়েছেন। পেশায় তিনি একজন নিরাপত্তা কর্মী।

রবিবার (১০ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে বাইকদিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল হয়ে মুগদা জেনারেল হাসপাতাল নিয়ে যায় মনিরকে, পরে সেখান থেকে রাত ৯টায় ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। 

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক আহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

মনিরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা সাইদুল ইসলাম বলেন, আহত মনির খিলগাঁও সিপাহীবাগ দক্ষিণ গোড়ান এলাকায় থাকেন।

তিনি বলেন, আজ (রবিবার) বিকালে তারা কয়েকজন মিলে বাইকদা এলাকায় গোসল করতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে হেঁটে আসার পথে বাইকদা এলাকায় একটি গুলি এসে তার কোমরে বিদ্ধ হয়। এতে সে আহত হয়। 

