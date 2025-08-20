মহাখালী সাততলা বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে

রাজধানীর মহাখালীতে সাততলা বস্তিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের প্রায় আধা ঘণ্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার খবরে আরও পাঁচটি ইউনিট রওনা দিয়েছিল। তবে রাস্তায় যানজট থাকায় ইউনিটগুলো ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারেনি।
বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুর ২টা ৩৭ মিনিটে আগুন লাগার সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৩টা ১৮ মিনিটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা আনোয়ার হোসাইন।
তিনি বলেন, আগুন লাগার সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তেজগাঁও থেকে ৮টি ইউনিট রওনা দিয়েছিল। তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ করে।
প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।