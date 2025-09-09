X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫৬আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫৬
বৃষ্টি (ফাইল ছবি)

সকাল থেকে আকাশ ছিল মেঘলা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে বাড়তে থাকে মেঘের পরিমাণ। এরপর আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী শুরু হয় বৃষ্টি। কোথাও হালকা বা গুড়ি গুড়ি, কোথাও মাঝারি আবার কোথাও ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। 

আবহাওয়া অধিদফতর জানায়, মৌসুমি বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বুধবারের পূর্বাভাসে বলা হয়, রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

বিষয়:
রাজধানীবৃষ্টির খবরআবহাওয়া পূর্বাভাস
পাবনা-১ আসনের সীমানা পুনর্বহালের দাবিতে ইসির সামনে মানববন্ধন
বাড্ডায় অটোরিকশা চালককে হত্যা, আটক ২
খিলক্ষেতে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেফতার ৪
ডাকসু নির্বাচন ঘিরে হাসিনাকে ফারুকীর কটাক্ষ
এবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে সময় নেবেন মেসি
পাবনা-১ আসনের সীমানা পুনর্বহালের দাবিতে ইসির সামনে মানববন্ধন
ব্যালট বাক্স ভরে রাখার অভিযোগ ঢাকতে শিবিরের বিরুদ্ধে নাটক চলছে: ফরহাদ
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
