শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
মোহাম্মদপুরে পুলিশ পরিচয়ে বাসায় ঢুকে লুটপাটের অভিযোগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৩৮আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৩৮
মোহাম্মদপুরে বাসায় ঢুকে লুটপাট।

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে চন্দ্রিমা হাউজিং এলাকায় পুলিশ পরিচয়ে একদল লোকের বাসায় ঢুকে মারধর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে।

এই ঘটনায় এক নারীসহ তিনজন আহত হয়েছেন। তারা হলেন— মাকসুদা আক্তার মুক্তা (৪৫) এবং তার দুই ছেলে সাইফুল হাসান (২০) ও সিফাত হাসান (১৮)।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের পরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে পুলিশ উদ্ধার করে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি করে।

ভুক্তভোগী মাকসুদা আক্তার মুক্তা বলেন, 'সকাল ৮টার দিকে আমরা সবাই ঘুমে ছিলাম। হঠাৎ কিছু লোক পুলিশ পরিচয়ে বাসায় প্রবেশের চেষ্টা করে। প্রধান ফটকের কেচি গেট ভেঙে তারা বাসায় ঢোকে, এরপর রুমের দরজা ভেঙে ভেতরে আসে। বাধা দিলে আমার দুই ছেলেকে মারধর করে।'

তিনি আরও বলেন, 'পরে আমাদের একটি রুমে আটকে রেখে ট্রাক ভরে ফ্রিজ, খাট, চার ভরি স্বর্ণালংকার, নগদ চার লাখ টাকা, সিসিটিভি ডিভিআরসহ মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। আমরা ৯৯৯-এ কল দিলে পুলিশ এসে উদ্ধার করে। হামলাকারীরা সবাই মুখে মাস্ক পরা ছিল।'

এই ঘটনায় মোহাম্মদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন মাকসুদা আক্তার মুক্তা।

অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেছেন, রেজাউল করিম সুজন, রাইসুল ইসলাম আসাদ, রাসেদা বেগম, সবুজ, বাবু ওরফে ‘মুরগী বাবু’, ইয়াসিন আরাফাত, শফিক, মোহন, সজিব বাবুর্চি ও তরিকসহ বেশ কয়েকজন এ হামলায় জড়িত।

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক আহমেদ বলেন, 'ঘটনাটি মূলত জমি নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, এক পক্ষ নিজেরাই উচ্ছেদের চেষ্টা করতে গিয়ে এই লুটপাটের ঘটনা ঘটিয়েছে। আমরা অভিযোগ পেয়েছি, তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

