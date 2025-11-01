X
শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
কাকরাইলে ভ্রাম্যমাণ আদালতে অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টিকারী যানবাহনের জরিমানা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৫১আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৩
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

রাজধানীর কাকরাইল এলাকায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে অভিযান চালিয়েছে পরিবেশ অধিদফতর। সদর দফতরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট উইংয়ের উদ্যোগে শনিবার (১ নভেম্বর) পরিচালিত এ ভ্রাম্যমাণ আদালতে মানমাত্রার অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টিকারী ও হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারকারী ৬টি যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

অভিযানে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা লঙ্ঘনের দায়ে মোট ২৩ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য ও আদায় করা হয়েছে। পাশাপাশি শব্দদূষণ রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে আরও ২২টি যানবাহনের চালক ও মালিককে পরামর্শ দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদফতরের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট খায়রুন্নাহার। অভিযানে প্রসিকিউশন করেন পরিবেশ অধিদফতরের ঢাকা মহানগর কার্যালয়ের পরিদর্শক মো. তরিকুল ইসলাম।

পরিবেশ অধিদফতর জানিয়েছে, নগরবাসীর জন্য সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে। সংস্থাটি সব যানবাহন মালিক ও চালকদের হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার থেকে বিরত থেকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছে।

/এসএনএস/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীভ্রাম্যমাণ আদালতজরিমানা
