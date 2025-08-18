X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাভার উপজেলাকে ‘ডিগ্রেডেড এয়ারশেড’ ঘোষণা: বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর বিধিনিষেধ জারি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১২আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১২
সাভার উপজেলাকে ‘ডিগ্রেডেড এয়ারশেড’ ঘোষণা: বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর বিধিনিষেধ জারি

বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি ৫ অনুযায়ী সরকার ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার উপজেলাকে ‘ডিগ্রেডেড এয়ারশেড’ ঘোষণা করেছে। রবিবার (১৭ আগস্ট) পরিবেশ অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মো. কামরুজ্জামান সই করা এক পরিপত্রে এ ঘোষণা জারি করা হয়।

সোমবার মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। 

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই ঘোষণার মাধ্যমে আগামী সেপ্টেম্বর থেকে সাভার উপজেলায় টানেল ও হাইব্রিড হফম্যান কিলন ছাড়া সব ধরনের ইটভাটায় ইট পোড়ানোসহ ইট প্রস্তুতের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি উন্মুক্ত অবস্থায় কঠিন বর্জ্য পোড়ানো, নতুনভাবে স্থাপিতব্য বায়ুদূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প কারখানার অনুকূলে অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়া এবং কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত অন্যান্য কার্যক্রমও নিষিদ্ধ করা হয়।

উল্লেখ্য, পরিবেশ অধিদফতরের সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্রের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সাভারের পরিবেষ্টক বায়ুর বার্ষিক মানমাত্রা জাতীয় নির্ধারিত মানমাত্রার প্রায় তিন গুণ ছাড়িয়ে গেছে। এর ফলে জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে প্রায় পাঁচ মাস ধরে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু সাভারের দূষণকে ঢাকায় নিয়ে আসে, যা রাজধানীর ঘনবসতিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ওপর ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে।

সরকার আশা করছে, এ ঘোষণার মাধ্যমে সাভার ও ঢাকা উভয় অঞ্চলের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পরিবর্তন আসবে এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে।

/এসএনএস/আরকে/
বিষয়:
সাভারবায়ুদূষণ
সম্পর্কিত
আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ, ১৫ কারখানায় ছুটি
শব্দ, বায়ু ও পলিথিন-দূষণ রোধে সারা দেশে অভিযান
উল্টো পথে আসা রিকসাকে চাপা দিলো লরি, নারী-শিশুসহ নিহত ৩
সর্বশেষ খবর
এশিয়া কাপের দল থেকে বাদ পড়তে পারেন গিল-সিরাজ!
এশিয়া কাপের দল থেকে বাদ পড়তে পারেন গিল-সিরাজ!
সাবেক আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারীসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা
জঙ্গি নাটক সাজিয়ে ৭ হত্যাকাণ্ডসাবেক আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারীসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা
একঝাঁক তারকা নিয়ে শুরু হচ্ছে ‘গিট্টু’
একঝাঁক তারকা নিয়ে শুরু হচ্ছে ‘গিট্টু’
মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসিরের ৭ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ 
মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসিরের ৭ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ 
সর্বাধিক পঠিত
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media