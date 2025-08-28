X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দেশব্যাপী অভিযান: শব্দ ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে জরিমানা, কারখানা সিলগালা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৪আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৪
দেশব্যাপী অভিযান: শব্দ ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে জরিমানা, কারখানা সিলগালা

‘বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫’ (সংশোধিত-২০১০) এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালা বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদফতর সারা দেশে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এ অভিযান চালানো হয়।

চাঁদপুর, পিরোজপুর, মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা এবং ঢাকার দারুস সালাম ও চকবাজার এলাকায় নিষিদ্ধ পলিথিন উৎপাদন, বিক্রি, সরবরাহ ও বাজারজাত করার অপরাধে ছয়টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ সময় ৯টি মামলায় ২ লাখ ৬৬ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং ১ হাজার ২৪৫ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি পলিথিন কারখানা বন্ধ করে সিলগালা করা হয়। অভিযানে কয়েকটি বাজার, সুপারশপ ও দোকানে সতর্কতামূলক বার্তা প্রদান ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, পঞ্চগড়, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর ও টাঙ্গাইলে ছয়টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ সময় ২১টি মামলায় ২৩ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ৩৪টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়েছে। একইসঙ্গে কয়েক জন গাড়িচালককে সতর্ক করা হয়।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২২ অনুযায়ী নির্মাণ সামগ্রী, পুরাতন ব্যাটারি থেকে সিসা নিঃসরণ ও টায়ার পাইরোলাইসিস কারখানার বিরুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাভার ও ঢাকার শ্যামলীতে তিনটি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। এ সময় দুটি মামলায় ১ লাখ ৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মালিককে সতর্ক করা হয় এবং নির্মাণ সামগ্রী তাৎক্ষণিকভাবে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও সাভারে বায়ুদূষণকারী ও অবৈধ পাঁচটি কারখানার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও ঢাকার মিরপুর এলাকায় অবৈধ কারখানার বিরুদ্ধে একটি এনফোর্সমেন্ট অভিযান চালিয়ে পাঁচটি কারখানার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পরিবেশ অধিদফতর জানিয়েছে, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় দূষণবিরোধী এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

/এসএনএস/আরকে/
বিষয়:
জরিমানা
সম্পর্কিত
ইউএনওর প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মারধর যুবদল নেতার, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
ফিলিপাইনের নকল ওষুধ বিক্রি করায় লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা
সুন্দরবনের তীর থেকে বালু উত্তোলনকালে ব্যবসায়ী আটক, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
সর্বশেষ খবর
ইসির রোডম্যাপ কিছুটা বিভ্রান্তিকর: জামায়াত সেক্রেটারি
ইসির রোডম্যাপ কিছুটা বিভ্রান্তিকর: জামায়াত সেক্রেটারি
জাসদ নেতাকে চালান দেওয়া নিয়ে গড়িমসি, ওসিসহ ৩ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার
জাসদ নেতাকে চালান দেওয়া নিয়ে গড়িমসি, ওসিসহ ৩ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার
জুলাই সনদ চূড়ান্তের আগে নির্বাচনি রোডম্যাপ ঘোষণা সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শামিল: এনসিপি
জুলাই সনদ চূড়ান্তের আগে নির্বাচনি রোডম্যাপ ঘোষণা সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শামিল: এনসিপি
সাবেক এমডিসহ ইসলামী ব্যাংকের চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা
সাবেক এমডিসহ ইসলামী ব্যাংকের চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা
সর্বাধিক পঠিত
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media