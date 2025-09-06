X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
রাজনৈতিক ঐক্য ছাড়া পাথর লুট ঠেকানো অসম্ভব: পরিবেশ উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৬আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৬
কথা বলছেন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান (ফাইল ছবি)

রাজনৈতিক ঐক্য ছাড়া পাথর লুট ঠেকানো সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ‘ঢাকার জলাধার পুনরুদ্ধার: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা’ নিয়ে এক নগর সংলাপে এ কথা জানান তিনি।

উপদেষ্টা বলেন, যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, জনগণের সমর্থন থাকলে দখল-উচ্ছেদ করা সম্ভব। পাথরের বিষয়টি তার মন্ত্রণালয়ের নয়, তবে পরিবেশের দায়িত্বে থাকার কারণে এর দায়িত্ব নিয়েছেন বলে জানান তিনি।

চলনবিল প্রসঙ্গে সৈয়দা রিজওয়ানা বলেন, এ বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শেষ হয়নি। এছাড়া দুটি এলাকা বাদে নদীর তালিকা করা হয়েছে। তুরাগ নদীতে ১৭ কিলোমিটার ড্রেজিং করা হবে।

উপদেষ্টা আরও বলেন, ৫৪ বছর এ রাষ্ট্রের বয়স। কাজ কতটুকু হয়েছে, তার নমুনা সবার সামনে। আমরা দেড় বছর সময় পেয়েছি। কাজ করছি, সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। ৫৪ বছরের মুখোমুখি দেড় বছরের চেষ্টাকে দাঁড় করানো সমীচীন মনে করি না।

বিষয়:
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানপরিবেশ উপদেষ্টা
