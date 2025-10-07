সচিবালয়ে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, আগতদের দেওয়া হচ্ছে কাপড়ের ব্যাগ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের তিনটি মনিটরিং টিম ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সচিবালয়ে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক (সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বা এসইউপি) নিষিদ্ধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সকাল ৯টার আগে থেকেই সচিবালয়ের ২ ও ৫ নম্বর গেটে শুরু হয় এই অভিযান।
এসময় সচিবালয়ে প্রবেশ করা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আগত দর্শনার্থী অনেকের হাতে থাকা নিষিদ্ধ পলিথিন বা এসইউপি জব্দ করে তাদের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব কাপড়ের ব্যাগ সরবরাহ করা হয়। একইসঙ্গে পরবর্তী সময়ে এসইউপি নিয়ে সচিবালয়ে প্রবেশ না করার বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়।
মনিটরিং টিমের পাশাপাশি সচিবালয়ের সব প্রবেশপথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তল্লাশি চালান, যাতে কেউ একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক বহন করে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারেন। এ সময় আগতদের এসইউপি’র ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা হয় এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প ব্যবহারের আহ্বান জানানো হয়।
পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সচিবালয়ে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণ কার্যক্রম কেবল শুরু মাত্র। ধাপে ধাপে সারা দেশে সরকারি অফিসে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণ হ্রাস, পরিবেশ সুরক্ষা এবং টেকসই জীবনধারার প্রসার নিশ্চিত করা হবে।