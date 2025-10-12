X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভ্রাম্যমাণ আদালত: নিষিদ্ধ পলিথিন, অবৈধ ইটভাটা ও হাইড্রোলিক হর্নের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৭আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৭
ভ্রাম্যমাণ আদালত: নিষিদ্ধ পলিথিন, অবৈধ ইটভাটা ও হাইড্রোলিক হর্নের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

পরিবেশ সুরক্ষা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে দেশজুড়ে রবিবার (১২ অক্টোবর) পরিবেশ অধিদফতর ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে একযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালিত হয়েছে। অভিযানে নিষিদ্ধ পলিথিন, অবৈধ ইটভাটা, কালো ধোঁয়া ও হাইড্রোলিক হর্নের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

নাটোরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাশেদুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে প্রায় ২০০ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয় এবং ২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

বগুড়ার শিবগঞ্জে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাসওয়ার তানজামুল হকের নেতৃত্বে অবৈধ ইটভাটা-বিরোধী অভিযানে মেসার্স এলাহী বক্স ইটভাটাকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং পরিবেশবান্ধব ব্লক ইট উৎপাদনের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মং এছেনের নেতৃত্বে দুটি অভিযান পরিচালিত হয়। মহাসড়কে হাইড্রোলিক হর্নবিরোধী অভিযানে ৪টি হর্ন জব্দ ও ৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অপর অভিযানে ৬১০ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ এবং মালিক আবদুল কাদেরকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নওগাঁয় ১৭ কেজি পলিথিন জব্দ করে ১টি মামলায় ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। খুলনায় দুটি পৃথক অভিযানে কালো ধোঁয়া নিঃসরণের দায়ে ১ হাজার টাকা এবং শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ অভিযানে ১৯টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দসহ ৯ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

পরিবেশ অধিদফতর জানিয়েছে, পরিবেশ রক্ষায় পলিথিন, অবৈধ ইটভাটা, কালো ধোঁয়া ও হাইড্রোলিক হর্নবিরোধী অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে।

/এসএনএস/এপিএইচ/
বিষয়:
জরিমানা
সম্পর্কিত
ঘুষি মেরে বিমানের মনিটর ভেঙে জরিমানা গুনলেন ১১ লাখ টাকা
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকারের চেষ্টা, কলাপাড়ায় ৩ জেলেকে জরিমানা
লাইটার জাহাজে ভাসমান পণ্যের গুদাম, চট্টগ্রাম বন্দরের অভিযানে জরিমানা
সর্বশেষ খবর
চাকসু নির্বাচনে লড়ছেন স্বর্ণজয়ী সাঁতারু ও চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলেট
চাকসু নির্বাচনে লড়ছেন স্বর্ণজয়ী সাঁতারু ও চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলেট
মা রান্না করছিলেন, পানিতে ডুবে মরলো একমাত্র সন্তান
মা রান্না করছিলেন, পানিতে ডুবে মরলো একমাত্র সন্তান
ঢাকা কলেজের ঐহিত্য রক্ষায় ১০ দফা
ঢাকা কলেজের ঐহিত্য রক্ষায় ১০ দফা
স্বপ্নসারথি কন্যা শিশুরা…
স্বপ্নসারথি কন্যা শিশুরা…
সর্বাধিক পঠিত
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত
তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media