রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
পরিবেশবান্ধব ‘সবুজ ভবন’ নির্মাণ এখন সময়ের দাবি: উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:১১আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:১১
বক্তব্য রাখছেন সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, সব ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণ এখন সময়ের দাবি। শুধু রঙ বা সার্টিফিকেশন দিয়ে ‘‘গ্রিন বিল্ডিং’ হবে না— পরিকল্পনা, নকশা, নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ—সব ধাপে পরিবেশবান্ধব ধারণা ও প্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

রবিবার (২ নভেম্বর) আগারগাঁওয়ে পরিবেশ অধিদফতর আয়োজিত ‘গ্রিন বিল্ডিং-বিষয়ক কর্মশালায়’ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, টেকসই ও বাসযোগ্য নগর গড়তে সরকারি ভবনগুলোতে গ্রিন বিল্ডিং বাধ্যতামূলক করা জরুরি। সরকারি স্থাপনায় মানদণ্ড নিশ্চিত করতে পারলে বেসরকারি খাতও তা অনুসরণ করবে।

উপদেষ্টা উল্লেখ করেন, ঢাকার খাল ও নদী রক্ষা, বর্জ্য ও শব্দদূষণ কমানো, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণসহ নগর পরিবেশের উন্নয়নে সাসটেইনেবল বিল্ডিং অপরিহার্য। তিনি ছাদে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক আলো ও বায়ুপ্রবাহ ব্যবহারের মতো নীতিমালা স্থাপনায় যুক্ত করার আহ্বান জানান।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান প্রস্তাব করেন— গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদফতর, হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এইচবিআরআই), স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি ‘গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল’ গঠনের। এ কাউন্সিল গ্রিন বিল্ডিংয়ের মানদণ্ড নির্ধারণ, আইন হালনাগাদ এবং বাস্তবায়ন তদারকিতে ভূমিকা রাখবে।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন—পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, রাজউক চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. রিয়াজুল ইসলাম, গণপূর্ত অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী মো. খালেকুজ্জামান চৌধুরী, পরিবেশ অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মো. জিয়াউল হক, পরিচালক একেএম রফিকুল ইসলাম, বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ বিশেষজ্ঞ বুশরা নিশাত, এইচবিআরআই–এর প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার মো. নাফিজুর রহমান, স্থপতি রফিক আজমসহ প্রকৌশলী, গবেষক ও নীতিনির্ধাকরা।

পরিবেশ দূষণপরিবেশ উপদেষ্টা
কাওরান বাজারে ২৮৭০ কেজি পলিথিন জব্দ, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
ডিসির আশ্বাসে সিলেটে অবরোধ প্রত্যাহার, দাবি না মানলে পুরো বিভাগে কর্মসূচি
গুলশানে বারে ব্যবসায়ী খুন: দুইজনের স্বীকারোক্তি, কারাগারে ৫
এমপিও নিশ্চিত করেই ঘরে ফিরবেন ইবতেদায়ি শিক্ষকরা
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
ফেরা...
