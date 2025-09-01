বঙ্গবীর ওসমানীর জন্মবার্ষিকীতে সিলেটে নানা কর্মসূচি

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও বঙ্গবীর জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর ১০৭তম জন্মবার্ষিকী আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর)।
দিবসটি পালনের লক্ষে ওসমানীর পিতৃভূমি সিলেটে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।
জেনারেল ওসমানীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সিলেট নগরীর নাইওরপুলের ওসমানী জাদুঘরে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সকাল ১০টায় ওসমানীর কবরে ফাতেহাপাঠ ও পুস্পস্তবক অর্পণ, বিকেলে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও রচনা প্রতিযোগিতা।
এছাড়া বঙ্গবীর ওসমানীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবীর ওসমানী স্মৃতিসংসদ সিলেট-এর পক্ষ থেকে সোমবার বাদ জোহর হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার সংলগ্ন মসজিদে খতমে কোরআন, বাদ আসর মিলাদ মাহফিল ও দোয়া শেষে মরহুমের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। খবর: বাসস