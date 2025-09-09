X
সাংবাদিক তরিকুল ইসলামের মৃত্যুতে তথ্য উপদেষ্টার শোক প্রকাশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৭আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৭
তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম (ফাইল ফটো)

চ্যানেল এসের সাংবাদিক তরিকুল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টম্বর) তথ্য ও সম্প্রচার  মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে

শোকবার্তায় উপদেশ্টা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।   

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিক তরিকুল ইসলাম অচেতন হয়ে পড়েন।  এরপর তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

 

