আহমদ রফিকের কর্মময় জীবন সবসময় প্রেরণা জোগাবে: মির্জা ফখরুল

ভাষা সৈনিক, শিক্ষাবিদ, কবি, প্রবন্ধকার, গবেষক, মুক্তমনা সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আহমদ রফিক বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) রাতে রাজধানীর বারডেম জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
আহমদ রফিকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে শুক্রবার (৩ অক্টোবর) এক শোকবার্তায় বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আহমদ রফিক ছিলেন মহান ভাষা আন্দোলনের একজন বীরসেনানী। মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষায় ও সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি একজন চিকিৎসক ছিলেন। সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশসহ নানা সেক্টরে অসামান্য অবদান রেখেছেন। আহমদ রফিকের কর্মময় জীবন দেশের মানুষকে সবসময় প্রেরণা জুগিয়ে যাবে।’
তিনি বলেন, ‘আমি আহমদ রফিকের মৃত্যুতে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ, আত্মীয়স্বজন, ভক্ত, গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা।’