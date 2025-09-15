X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হাসপাতাল ছেড়ে বাসায় গেলেন নুরুল হক নুর

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৩আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৭
নুরুল হক নুর (ছবি: সংগৃহীত)

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর অবশেষে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে তিনি হাসপাতাল ছাড়েন।

ঢামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘নুরুল হক নুরকে হাসপাতালের ভিআইপি কেবিন-১ থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। পরে বিকাল পৌনে ৫টার দিকে অ্যাম্বুলেন্সে তিনি নিজ বাসার উদ্দেশে রওনা হন।’

এর আগে গত ২৯ আগস্ট রাতে বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির (জাপা) নেতাকর্মীদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই দিন রাত সোয়া ৯টার দিকে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলপ্রয়োগে গণঅধিকার পরিষদের নেতা নুরুল হক নুর, সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ অন্তত ৫০ জন আহত হন। এতে গুরুতর আহত হওয়ায় নুরুল হক নুরকে প্রথমে রাজধানীর ইসলামিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে রাত ১১টার দিকে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি প্রায় ১৭ দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন।

/এআইবি/এবি/আরআইজে/এমওএফ/
বিষয়:
নুরুর হক নুরঢামেক হাসপাতালগণঅধিকার পরিষদ
সম্পর্কিত
ঢামেক হাসপাতালে জন্ম নেওয়া ছয় নবজাতকের ৫ জনের মৃত্যু
ঢামেকে একসঙ্গে ৬ সন্তানের জন্ম, একজনের মৃত্যু
কদমতলীতে নারীর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বৈঠক
পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বৈঠক
আমরা কারসাজির ক-ও বুঝি না, রাকসু নির্বাচন সুষ্ঠু করতে চাই: রাবি উপাচার্য
আমরা কারসাজির ক-ও বুঝি না, রাকসু নির্বাচন সুষ্ঠু করতে চাই: রাবি উপাচার্য
খুলনায় ১০৩ কেজি হরিণের মাংসসহ শিকারি আটক
খুলনায় ১০৩ কেজি হরিণের মাংসসহ শিকারি আটক
ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে গণভোটের আয়োজন
ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে গণভোটের আয়োজন
সর্বাধিক পঠিত
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media