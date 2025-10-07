X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
শহীদ আবরার ফাহাদ স্মরণে ছাত্রদলের আলোচনা সভা

বাংলা ট্রবিউন রিপোর্ট
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪৫আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০৩
ছাত্রদল আয়োজিত আলোচনা সভা

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী শহীদ আবরার ফাহাদ স্মরণে আলোচনা সভা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, পৃথিবীতে তিনটি শক্তি আমাদের এখানে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। দুটি আঞ্চলিক শক্তি, পরাশক্তিও বটে, তারা অপরটি বিশ্বমোড়ল। সবাই এখানে আধিপত্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। প্রত্যেকেরই ইন্টারেস্ট আলাদা-আলাদা। কিন্তু আমাদের স্বার্থ তিনটার দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে আবরার ফাহাদের ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীতে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

‘মতপ্রকাশ থেকে মৃত্যু: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফ্যাসিবাদের বিস্তার ও প্রতিরোধ’ শীর্ষক এই আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

শহীদ আবরার ফাহাদের আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে জুলাই অভ্যুত্থানের সিঁড়ি নির্মিত হয়েছে উল্লেখ করে সালাহ উদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আবরার শহীদ হয়েছে, কারণ সে ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কথা বললে হয়তো জেলে যেতে হতো, কিন্তু ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বললে জীবন দিতে হয়, এটাই আবরার হত্যার শিক্ষা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের গণ–অভ্যুত্থান পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংগ্রাম একই সূত্রে গাঁথা। আমরা ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের সিঁড়ি নির্মাণ করেছি আবরারের মতো শহীদদের রক্ত দিয়ে। ৪২২ জনের বেশি ছাত্র, যুব, বিএনপি নেতা–কর্মীর রক্ত এই সিঁড়ির ভিত্তি। এই সংগ্রাম শুধু কোনও দলীয় নয়, বরং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার আন্দোলন।’

সভায় সভাপতির বক্তব্যে ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘খুনি হাসিনার আমলে ছাত্রদলসহ বিরোধী মতের ওপর যে নির্মম নির্যাতন চালানো হয়েছে এবং যারা শাহাদাত বরণ করেছেন, আমরা তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। তাদের আত্মত্যাগকে হৃদয়ে ধারণ করেই আগামীর বাংলাদেশ গড়তে চাই। যতদিন শহীদ আবরার ফাহাদকে স্মরণ করার প্রয়োজন থাকবে, ততদিন আমরা এই স্মরণসভা করব, রাজপথে থাকব, প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বিচার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। আমরা সভা-সেমিনার থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই, শিবিরের মুনাফেকি ও গুপ্ত রাজনীতির বিরুদ্ধে ছাত্রদল দৃঢ় অবস্থানে থাকবে।’

ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল মালুমের সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য রাখেন, ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবু আফসান মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহসসহ সংগঠনের নেতারা।

/এসটিএস/এম/
বিষয়:
আবরার হত্যাছাত্রদল
