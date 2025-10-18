X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরলেন খালেদা জিয়া

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০১:১০আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০১:১০
বাসায় ফিরেছেন খালেদা জিয়া

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া। 

শুক্রবার রাত সাড়ে এগারোটার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় ফেরেন তিনি।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, বেগম খালেদা জিয়া রাত সাড়ে ১১টায় ফিরোজায় পৌঁছেছেন। 

এসময় তার সাথে ছিলেন ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

গত বুধবার গভীর রাতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিএনপিখালেদা জিয়া
