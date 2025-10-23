X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সিইসি’র সঙ্গে বৈঠকে বিএনপি নেতারা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৪৯আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৪৯
ড. আব্দুল মঈন খান বিএনপি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল।

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে বেলা ১১টায় বৈঠকটি শুরু হয়।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিয়েছে। বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইসমাইল জবিউল্লাহ এবং সাবেক অতিরিক্ত সচিব ডক্টর মোহাম্মদ জকরিয়া উপস্থিত ‌রয়েছেন বৈঠকে।

‎বৈঠকে নির্বাচনি আসন পুনর্বিন্যাসসহ আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গেছে।

/এএজে/এম/
বিষয়:
বিএনপিনির্বাচননির্বাচন কমিশন
সম্পর্কিত
নির্বাচনের আগেই হতে পারে ডিসি সম্মেলন, আসছে কী কী নির্দেশনা   
সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
সাংবিধানিক আদেশ পেলে জুলাই সনদে সই করবে এনসিপি
সর্বশেষ খবর
বিদেশে পালিয়েও টিকতে পারেননি, দেশে ফেরার পর ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার
বিদেশে পালিয়েও টিকতে পারেননি, দেশে ফেরার পর ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার
তিউনিসিয়ায় নৌকাডুবিতে নিহত ৪০
তিউনিসিয়ায় নৌকাডুবিতে নিহত ৪০
সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড: তদন্তে ‘শেষবারের মতো’ ছয় মাস সময় দিলেন হাইকোর্ট
সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড: তদন্তে ‘শেষবারের মতো’ ছয় মাস সময় দিলেন হাইকোর্ট
এবার প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন ‘মাদকবিরোধী’ অভিযান, নিহত ৫
এবার প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন ‘মাদকবিরোধী’ অভিযান, নিহত ৫
সর্বাধিক পঠিত
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ৮৩৮৬
দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ৮৩৮৬
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media