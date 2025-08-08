বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে তারেক রহমানের মতবিনিময়

১২ দলীয় সমমনা জোট, এলডিপি ও লেবার পার্টির নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের অফিসে এ সভা হয়।
এ সময় তারেক রহমান বলেন, আপনাদের ঐক্যের মাধ্যমে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামে ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে জুলাই ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানে। আসছে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনগণের রায়ে আমরা বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক একটি কল্যাণ রাষ্ট করে গড়ে তুলতে পাবরো ৩১ দফার আলোকে।
সভায় আছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটি সদস্য নজরুল ইসলাম খান, সেলিম রহমান, বিএনপি ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু।