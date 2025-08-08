X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে তারেক রহমানের মতবিনিময়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১০আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১০
নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান

১২ দলীয় সমমনা জোট, এলডিপি ও লেবার পার্টির নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের অফিসে এ সভা হয়।

এ সময় তারেক রহমান বলেন, আপনাদের ঐক্যের মাধ্যমে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামে ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে জুলাই ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানে। আসছে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনগণের রায়ে আমরা বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক একটি কল্যাণ রাষ্ট করে গড়ে তুলতে পাবরো ৩১ দফার আলোকে।

সভায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ অনেকে উপস্থিত আছেন

সভায় আছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটি সদস্য নজরুল ইসলাম খান, সেলিম রহমান, বিএনপি ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু।

/এসটিএস/আরকে/
বিষয়:
বিএনপিতারেক রহমান
সম্পর্কিত
জামায়াত নির্বাচন বিলম্বের চেষ্টা করছে: হাফিজ
ঢাবিতে ছাত্ররাজনীতি ‘নিষিদ্ধ’ থাকা হলগুলোতে কমিটি দিলো ছাত্রদল
বিএনপির সিনিয়র দুই নেতার সঙ্গে বৈঠকসরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
সর্বশেষ খবর
এখনও পর্যন্ত কিছুই দৃশ্যমান হয়নি
একান্ত সাক্ষাৎকারে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদএখনও পর্যন্ত কিছুই দৃশ্যমান হয়নি
চেন্নাই-অশ্বিনের ছাড়াছাড়ি!
চেন্নাই-অশ্বিনের ছাড়াছাড়ি!
সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় আটক ৫: বাসন থানা ওসি
সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় আটক ৫: বাসন থানা ওসি
সবজিতে স্বস্তি নেই, বেড়েছে ডিম-পেঁয়াজের দামও
সবজিতে স্বস্তি নেই, বেড়েছে ডিম-পেঁয়াজের দামও
সর্বাধিক পঠিত
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসথোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
পাঁচ বছরে ২০ বিলিয়ন ডলারের তুলা কিনেছে বাংলাদেশ
পাঁচ বছরে ২০ বিলিয়ন ডলারের তুলা কিনেছে বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামীকে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার দায় স্বীকার করার আহ্বান ৩২ নাগরিকের
জামায়াতে ইসলামীকে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার দায় স্বীকার করার আহ্বান ৩২ নাগরিকের
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media