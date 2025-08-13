ব্যাংকক গেছেন মির্জা ফখরুল

চোখের চিকিৎসার ফলোআপ করাতে ব্যাংকক গেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল পৌনে ১১টায় থাই এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে তিনি হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ছাড়েন। সঙ্গে সহধর্মিণী রাহাত আরা বেগমও গেছেন।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেন, মহাসচিবের চোখের রেটিনায় একটি অস্ত্রোপচার হয়। ফলোআপ চিকিৎসার জন্য আজ ব্যাংকক গেছেন। তার যাওয়ার কথা ছিল ৮ আগস্ট। কিন্তু দলের কর্মসূচি থাকায় আজ গেছেন। আশা করা যাচ্ছে, সবকিছু ঠিক-ঠাক থাকলে তিনি ১৯ আগস্ট দেশে ফিরে আসবেন।
গত ১৪ মে ব্যাংককের রুটনিন আই হসপিটালে বিএনপি মহাসচিবের চোখের অস্ত্রোপচার হয়।