১৫ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সংগ্রাম-শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় জীবনের ৮১ বছরে খালেদা জিয়া

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৫ আগস্ট ২০২৫, ০১:০৬আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০১:০৬
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া (ফাইল ছবি)

লড়াই-সংগ্রাম আর শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় জীবনের ৮০ বছর পেরিয়ে ৮১ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। 

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী ৮১তম জন্মবার্ষিকী পালিত হবে। এই উপলক্ষে ঢাকাসহ দেশব্যাপী দলীয় কার্যালয় অথবা মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করবে বিএনপি।

ঢাকায় নয়াপল্টনস্থ বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নীচতলায় শুক্রবার সকাল ১১টায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে বিএনপির সিনিয়র নেতারা উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ। 

ঢাকাসহ দেশব্যাপী বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সব পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মিলাদ ও দোয়া মাহফিলগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন রিজভী। 

উল্লেখ্য, ২০১৬ সাল থেকে ১৫ আগস্টের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে জন্মদিনের কেক কাটা বন্ধ করে দেন খালেদা জিয়া।

বর্তমানে খালেদা জিয়া চিকিৎসকের পরামর্শে বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছেন। গণতন্ত্রের জন্য, দেশের জন্য তার ত্যাগ আজ তাকে স্বসম্মানে মহিমান্বিত করেছেন দেশের জনগণ। তিনি আজ জাতির অভিভাবকের আসনে অধিষ্ঠিত, সবার মাঝে শ্রদ্ধার আসনে আসীন। 

২০০৮ সালের নির্বাচনের পর বিরোধী দলীয় নেতা হন খালেদা জিয়া। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করেন তিনি। একইসঙ্গে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলই সে বছর নির্বাচন থেকে বিরত থাকে। ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় খালেদা জিয়া যখন কারাগারে, তখন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দলীয় জোটের মধ্যে সমন্বয় করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিএনপি। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে কারাগারে থাকায় সেই নির্বাচনে অংশ নিতে পারেননি খালেদা জিয়া। ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও অংশ নেয়নি তার দল।

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
