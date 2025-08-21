ব্যাংকক গেলেন নজরুল ইসলাম খান

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক গেছেন। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে তিনি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যাত্রা করেন। ব্যাংককের একটি হাসপাতালে নজরুল ইসলাম খান তার শারীরিক চেকাপ করাবেন।
এর আগে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) থাই এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে চিকিৎসার জন্য সপরিবারে ব্যাংকক গেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস।
এদিকে অসুস্থ হয়ে বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিশেষ সহকারী ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের প্রধান সমন্বয়ক শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। শিমুল বিশ্বাস দৈনিক দিনকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক।