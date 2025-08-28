X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে এভার কেয়ারে খালেদা জিয়া

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৩আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৩
এভার কেয়ার হাসপাতালে খালেদা জিয়া

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এভার কেয়ার হাসপাতালে গেছেন। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে গুলশান চেয়ারপারসনের বাসভবনে থেকে রওনা করেন তিনি।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার এভার কেয়ার হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাবেন বেগম জিয়া। হাসপাতালে যাওয়ার সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কিছু দিন আগেও এভার কেয়ারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান বিএনপি চেয়ারপারসন।

সূত্র জানায়, কখনও বেশি শারীরিক জটিলতা দেখা দিলে বা চিকিৎসকরা প্রয়োজন মনে করলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান বেগম জিয়া। বর্তমানে দলের রাজনীতির অভিভাবক হিসেবেই রয়েছেন তিনি। মাঝে মাঝে বিশিষ্টজন ও বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ দেন বিএনপি চেয়ারপারসন।

বিএনপিখালেদা জিয়া
