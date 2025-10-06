X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফেরার সময় চলে এসেছে: তারেক রহমান

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২৪আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২৮
তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, কিছু সঙ্গত কারণে এখনও দেশে ফেরা হয়ে ওঠেনি। তবে ফেরার সময় চলে এসেছে। দ্রুতই দেশে ফিরবো। নির্বাচনের সময় জনগণের মাঝেই থাকবো।

বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। সোমবার (৬ অক্টোবর) সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করা হয়েছে।

তারেক রহমান বলেন, ‘শারীরিকভাবে হয়তো ব্রিটেনে আছি, কিন্তু মন-মানসিকতা সবকিছু মিলিয়ে আমি ১৭ বছর ধরে বাংলাদেশেই রয়েছি।’

তিনি বলেন, ‘দেশে জনগণের প্রত্যাশিত নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনের সময় কেমন করে দূরে থাকবো? নির্বাচনের সময় জনগণের সঙ্গে জনগণের মাঝেই থাকবো।’

বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমি নিজেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাস্টারমাইন্ড হিসেবে দেখি না। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাস্টারমাইন্ড কোনও ব্যক্তি বা দল নয়। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণই প্রকৃতপক্ষে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাস্টারমাইন্ড।’

‘বিএনপি প্রথম থেকেই বলে আসছিল, যত দ্রুত নির্বাচন হবে তত দ্রুত দেশে স্থিতিশীলতা আসবে।’ যোগ করেন তিনি।

তারেক রহমান বলেন, ‘বিএনপি মনে করে, জাতীয় নির্বাচন যদি আরও ছয় মাস আগে অনুষ্ঠিত হতো তাহলে দেশের অনেকগুলো ক্রাইসিস তৈরি হতো না। দেরিতে হলেও সরকার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছে।’

তিনি বলেন, ‘আমরা ডিসেম্বরের ভেতরে চেয়েছিলাম তবে অন্তর্বর্তী সরকার ফেব্রুয়ারির ভেতরে নির্বাচন করতে চাইছে। আমরা আস্থা রাখতে চাই, নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সরকার সব রকম উদ্যোগ পর্যায়ক্রমিকভাবে নেবে।’

বিএনপি দলগতভাবে নাকি জোটবদ্ধভাবে আসন ভাগাভাগির মাধ্যমে নির্বাচন করবে প্রশ্নে তারেক রহমান বলেন, ‘প্রায় ৬৪টি রাজনৈতিক দল বিগত স্বৈরাচারের সময় যার যার অবস্থান থেকে রাজপথে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। আমরা চেষ্টা করেছিলাম কমবেশি একসঙ্গে কাজ করার জন্য। এমনকি আমরা যে ৩১ দফা দিয়েছি রাষ্ট্র পুনর্গঠনের, এটি প্রথমে ২০১৬ সালে আমরা দিয়েছিলাম শুধু বিএনপির পক্ষ থেকে। পরবর্তী সময়ে ভিশন টুয়েন্টি ছিল। যেটা পরে আরেকটু ডেভেলপ করে আমরা ২৭ দফা দিয়েছিলাম। পরে আমরা আমাদের সঙ্গে যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে তাদের সাথে পরামর্শ করে সবার মতামত নিয়ে ৩১ দফা দিয়েছি। কারণটি হলো, যে দলগুলোকে আমরা পেয়েছি আমাদের সঙ্গে রাজপথের আন্দোলনে, আমরা চাই সবাইকে সাথে নিয়ে রাষ্ট্র পুনর্গঠন করতে। সবার মতামতকে সাথে নিয়ে আমরা রাষ্ট্র পুনর্গঠন করতে চাই।’

নির্বাচনে খালেদা জিয়ার ভূমিকা কী হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, শারীরিক সক্ষমতা যদি এলাও করে নিশ্চয়ই উনি কিছু না কিছু ভূমিকা রাখবেন।

জাতীয় রাজনীতিতে ডাকসুর প্রভাব পড়বে কিনা প্রশ্নে তারেক রহমান বলেন, যেটা দেখলাম, বিভিন্ন মিডিয়াতে কিছু ব্যক্তি, যেমন-মান্না ভাই, উনি তো বোধহয় দুবার ভিপি ছিলেন। আমার থেকে অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন রাজনীতিবিদ। আমরা যদি উনার বক্তব্য শুনে থাকি বা ধরে থাকি তাহলে তো আমি মনে করি না কোনও কারণ আছে। ছাত্র রাজনীতি ছাত্র রাজনীতির জায়গায়, জাতীয় রাজনীতি জাতীয় রাজনীতির জায়গায়।

জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বীকৃত যে নিয়ম, আইন-কানুন আছে, এগুলোর ভেতরে থেকে যদি কেউ রাজনীতি করে অবশ্যই করতে পারে। বিএনপি সবসময় বহুদলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। কাজেই বিষয়টি আমরা এভাবেই দেখতে চাই।

আওয়ামী লীগ প্রশ্নে তারেক রহমান বলেন, দল হিসেবে তারা যদি অন্যায় করে থাকে তাহলে দেশের আইন অনুযায়ী তার বিচার হবে। দেশের আইন সিদ্ধান্ত নেবে।

/আরকে/
বিষয়:
বিএনপিতারেক রহমান
সম্পর্কিত
কৃষক দল নেতার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ বৃদ্ধা নারীর
জুলাই সনদের বিষয়ে জাতীয় নির্বাচনের দিনে আলাদা ব্যালটে গণভোটের পক্ষে বিএনপি
নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার পথে যারা বাধা দেবে তারা গণতন্ত্রের শত্রু: দুদু
সর্বশেষ খবর
বোলার, ফিল্ডিং ইউনিটের প্রশংসায় জাকের আলী 
বোলার, ফিল্ডিং ইউনিটের প্রশংসায় জাকের আলী 
বন্দি অবস্থায় আরও ফ্লোটিলা কর্মীদের নির্যাতনের অভিযোগ, অস্বীকার ইসরায়েলের
বন্দি অবস্থায় আরও ফ্লোটিলা কর্মীদের নির্যাতনের অভিযোগ, অস্বীকার ইসরায়েলের
দাউদকান্দির সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান সুমন গ্রেফতার
দাউদকান্দির সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান সুমন গ্রেফতার
টরন্টো যাচ্ছে নাঈম-আইশা খানের সিনেমা
টরন্টো যাচ্ছে নাঈম-আইশা খানের সিনেমা
সর্বাধিক পঠিত
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media