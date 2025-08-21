X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
‘জামায়াতের শর্ত না মানলে এবারও নির্বাচন হবে না’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৭আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৪
কথা বলছেন হামিদুর রহমান আযাদ

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ জানিয়েছেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত আছে জামায়াত। তবে নির্বাচনের আগে তাদের দাবি ও শর্তগুলো মানতে হবে। নয়তো এবারও নির্বাচন হবে না।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন। বৈঠকে জামায়াতের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন– জামায়াত ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জসিমউদ্দিন সরকার, ঢাকা মহানগরীর উত্তরের নায়েব আমির আব্দুর রহমান মুসা, ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারি ইয়াসিন আরাফাত, ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের সভাপতি আবিদ হাসান।

হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, বাংলাদেশে এখনও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আসেনি। সে কারণে আমরা অন্যান্য দাবির সঙ্গে এটা জোরালোভাবে বলছি, সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে হবে; যেটা এখনও অনুপস্থিত।

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হলে কী চ্যালেঞ্জ দেখছেন প্রশ্নে তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হলে আমাদের কোনও সমস্যা নেই। আমরাই দাবি করেছিলাম, ফেব্রুয়ারি অথবা এপ্রিলে নির্বাচনের টাইমলাইন দেওয়া যাবে। সরকার প্রস্তুত হলে এই টাইমলাইনে করতে পারে।

নিজের আসন ছাড়া আর কোনও আসনে পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন কিনা জানতে চাইলে জামায়াতের এই নেতা বলেন, সামগ্রিকভাবে আমরা কথা বলেছি।

পিআর ছাড়া জামায়াত নির্বাচনে যাবে কিনা প্রশ্নে হামিদুর রহমান সুস্পষ্ট করে কিছু বলেননি। তিনি বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে আমরা আন্তরিক ছিলাম। এই পদ্ধতিটাও দেশের জন্য কল্যাণকর হবে বলে আমরা মনে করি। পিআর পদ্ধতিতে ভোটারদের যথাযথ মূল্যায়ন হবে বলেও জানান তিনি।

হামিদুর রহমান বলেন, আমরা তিনশ’ আসনের প্রার্থী দিয়ে মাঠে-ময়দানে জনগণের কাছে যাচ্ছি। আমরা জনমত গঠনের কাজ করছি।

তিনি বলেন, সংসদীয় আসনের সীমানাসহ কিছু বিষয় আছে। আমাদেরও কিছু বক্তব্য রয়েছে। আমাদের বক্তব্য তুলে ধরেছি। তারা বলেছেন, বক্তব্যগুলো বিবেচনায় আনা যায় কিনা খতিয়ে দেখবেন।

বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীনির্বাচনইসি
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
