মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরলেন ডা. তাহের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫৭আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫৭
বিমানবন্দরে ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢাকায় ফিরেছেন। 

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সকাল ৯টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। ডা. তাহের বিমান বন্দরে অবতরণ করে সাংবাদিকদের উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত প্রেস ব্রিফিং করেন।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার সফর সঙ্গী হিসেবে তিনি ২২ সেপ্টেম্বর রাতে ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন।

সংগঠনের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল, কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য, কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমীর অ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ শাহজাহান, ঢাকা মহানগরী উত্তর ও দক্ষিণ এবং কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের বহু নেতাকর্মী এ সময় তাকে বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানান।

/এসটিএস/এমকেএইচ/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীশাহজালাল বিমানবন্দর
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
