X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কাল জামায়াতের গণমিছিল, রবিবার স্মারকলিপি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৩আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১২
কাল জামায়াতের গণমিছিল, রবিবার স্মারকলিপি

৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগামীকাল শুক্রবার (১০ অক্টোবর) গণমিছিল এবং রবিবার (১২ অক্টোবর) সকল জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেবে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী।

এ কর্মসূচি সফল করতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।

তিনি বলেন, ‘আমরা বরাবরই অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও ভয়ভীতিমুক্ত পরিবেশে একটি গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু সরকার যদি জামায়াতে ইসলামী ঘোষিত ৫-দফা গণদাবি উপেক্ষা করে এবং তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করে- তাহলে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন আরও জোরদার করতে বাধ্য হবে।’

উল্লেখ্য, জামায়াতারে পাঁচ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে- জুলাই সনদের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন; সংসদের উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতি চালু; অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড; ফ্যাসিস্ট সরকারের সব জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা এবং স্বৈরাচারের দোসর জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।

/এসটিএস/এম/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীআন্দোলন
সম্পর্কিত
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক শেষ, গণভোটের সময়সীমা নিয়ে ভিন্নতম
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির বিষয়ে নভেম্বরে গণভোট চায় জামায়াত: ডা. তাহের
ইসিকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য ও গঠনতন্ত্র দিলো জামায়াত
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রামে সাংবাদিকের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাঙামাটিতে মানববন্ধন
চট্টগ্রামে সাংবাদিকের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাঙামাটিতে মানববন্ধন
হামাস-ইসরায়েল চুক্তিকে স্বাগত জানালো ভারত, নেতানিয়াহুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ মোদি
হামাস-ইসরায়েল চুক্তিকে স্বাগত জানালো ভারত, নেতানিয়াহুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ মোদি
কূটনীতিকরা কার বাসায় বৈঠক করবে সেটা বিএনপি চিন্তা করে না: আমির খসরু
মির্জা ফখরুলের সঙ্গে জার্মান রাষ্ট্রদূতের বৈঠককূটনীতিকরা কার বাসায় বৈঠক করবে সেটা বিএনপি চিন্তা করে না: আমির খসরু
বিশ্বের প্রথম বিলিয়নিয়ার ফুটবলার রোনালদো
বিশ্বের প্রথম বিলিয়নিয়ার ফুটবলার রোনালদো
সর্বাধিক পঠিত
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান
বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media