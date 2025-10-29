গণভোটের তারিখ ঘোষণায় দেরি হলে নির্বাচন নিয়ে সংকট ঘনীভূত হবে: গোলাম পরওয়ার

গণভোটের তারিখ ঘোষণা যতই বিলম্বিত হবে, জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সংকট ততই ঘনীভূত হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) বেলা ১২টায় জাতীয় প্রেসক্লাবে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত ৮ দলের যৌথ সংবাদ সম্মেলনে নভেম্বরে গণভোটের দাবি করে এ মন্তব্য করেন তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে নভেম্বরের মধ্যেই গণভোটের দাবি জানিয়ে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই, এখন সরকারের দায়িত্ব দ্রুত গণভোটের তারিখ ঘোষণা করা। সরকার গণভোটের তারিখ ঘোষণায় যত দেরি করবে, জাতীয় নির্বাচন তত পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।
দলগুলোর পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য পাঠকালে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব ইউনুছ আহমাদ বলেন, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের কিছু বিষয় পরিবর্তনের চেষ্টা করছে একটি দল। এ অপচেষ্টা রুখে দেওয়া হবে।
তিনি আরও বলেন, নভেম্বরে গণভোট ও জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগামী জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করতে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ইসির কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। সেই সঙ্গে আগামী ৩ নভেম্বর সাংবাদিক সম্মেলন করে বৃহৎ কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ ৮ রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ড. আহমেদ আবদুল কাদের, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মাওলানা মুসা বিন ইযহার।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমির মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী, জাগপা’র প্রধান সহ-সভাপতি ও মুখপাত্র ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি’র মহাসচিব নিজামুল হক নাঈম প্রমুখ।