রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
জামায়াতের আমির পদে পুনর্নির্বাচিত শফিকুর রহমান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:২৩আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:২৩
ডা. শফিকুর রহমান

২০২৬-২০২৮ সেশনের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন ডা. শফিকুর রহমান।

দলের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মাছুম শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে আমির নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন। 

রবিবার (২ নভেম্বর) কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি মতিউর রহমান আকন্দের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। 

উল্লেখ্য, ৯ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশের সদস্যদের (রুকন) কাছ থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোটগ্রহণের কার্যক্রম শেষে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত টিম ভোট গণনা শেষ করেন।

শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার দলীয় ‘আমির’ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন। প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ২০২৬-২০২৮ কার্যকালের জন্য সর্বোচ্চসংখ্যক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ডা. শফিকুর রহমান। 

জামায়াতে ইসলামীজামায়াত আমির
