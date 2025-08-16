X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
কক্সবাজার ভ্রমণে গিয়ে আলোচিত এনসিপির ৫ শীর্ষ নেতার শোকজ নোটিশ প্রত্যাহার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৭আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৭
এনসিপির লোগো

দলের রাজনৈতিক পর্ষদকে না জানিয়ে কক্সবাজারে ভ্রমণের ঘটনায় পাঁচ শীর্ষ নেতাকে দেওয়া শোকজ নোটিশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। শোকজের জবাব সন্তোষজনক হওয়ায় এবং দলীয় শৃঙ্খলার ব্যত্যয় না হওয়ায় বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেছেন দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

শনিবার (১৬ আগস্ট) রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো দলীয় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

কক্সবাজারের ঘটনায় আলোচিত ৫ নেতা হলেন, এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, মুখ্য সমন্বয়কারী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ, সিনিয়র যু্গ্ম-সদস্য সচিব ডা. তাসনিম জারা।  

এর আগে গত ৫ আগস্ট রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউয়ে জুলাই ঘোষণার দিনে দুপুরে খবর ছড়িয়ে পরে কক্সবাজারে একটি বিলাসবহুল হোটেলে বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে গোপন বৈঠকে বসেছেন উল্লেখিত নেতারা। তখন হোটেলের সামনেই স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তারা। যদিও পিটার হাসের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়টি গুজব প্রমাণিত হয়।

গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে তাদের সেখানে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে দেশব্যাপী নানা সমালোচনা হয়। এর প্রেক্ষিতে পর দিন ৬ আগস্ট তাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সশরীরে আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবের কাছে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী তারা যথা সময়েই জবাব দেন।

বিষয়:
জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
