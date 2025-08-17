X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের বৈঠক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৮আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৮
ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক করেন এনসিপি নেতারা

ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াই রামাদানের সঙ্গে বৈঠক করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধিদল। রবিবার (১৭ আগস্ট) রাজধানীর বারিধারায় রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এতে এনসিপি প্রতিনিধিদলে ছিলেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব নাহিদা সারোয়ার চৌধুরী নিভা ও যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ।

বৈঠকে নাহিদ ইসলাম স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতি বাংলাদেশের তরুণদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যাক্ত করেন। অধিক সংখ্যক ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশে সুযোগ সৃষ্টির জন্য কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

/এমকে/আরকে/
বিষয়:
ফিলিস্তিনজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
ব্রিটেনে অব্যাহত রয়েছে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভ
গাজার অধিবাসীদের সরানোর উদ্যোগ নিচ্ছে ইসরায়েল
১৫ আগস্টে ডিজে পার্টিতে ‘জয় বাংলা’ গান, আওয়ামী লীগ ভেবে ছাত্র-জনতার অনুষ্ঠানে হামলা
সর্বশেষ খবর
সাবেক চেয়ারম্যানের তালাবদ্ধ ঘরে অগ্নিসংযোগ
সাবেক চেয়ারম্যানের তালাবদ্ধ ঘরে অগ্নিসংযোগ
আমরা নির্দোষ, ডিবি পিটিয়ে টিপসই নিয়েছে: ডা. নিতাই হত্যা মামলার আসামিরা
আমরা নির্দোষ, ডিবি পিটিয়ে টিপসই নিয়েছে: ডা. নিতাই হত্যা মামলার আসামিরা
ঢাকা ব্যাংকের এমডি শেখ মোহাম্মদ মারুফের পদত্যাগ
ঢাকা ব্যাংকের এমডি শেখ মোহাম্মদ মারুফের পদত্যাগ
পোশাক কারখানার সীমানা প্রাচীর ধসে শ্রমিকের মৃত্যু
পোশাক কারখানার সীমানা প্রাচীর ধসে শ্রমিকের মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media