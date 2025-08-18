X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি

ঢাবি প্রতিনিধি
১৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৯আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৩৪
এনসিপির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব মাহিন সরকার। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) রাতে এনসিপির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেনের নির্দেশে মাহিনকে বহিষ্কার করা হয়।

দলের যুগ্ম সদস্য সচিব (দফতর) সালেহ উদ্দিন সিফাতের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে মাহিন সরকারকে তার পদ ও দায়িত্ব থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

আজ সোমবার থেকে এই বহিষ্কারাদেশ কার্যকর এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তা বহাল থাকবে বলেও সেখানে জানানো হয়।

জানা গেছে, এনসিপি থেকে নিষেধ করার পরেও স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক জামাল উদ্দিন খালিদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্যানেল দিয়েছেন মাহিন সরকার। সেখানে তিনি জিএস পদে লড়বেন।

ডাকসুজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপিডাকসু নির্বাচন
ইসরায়েলের সঙ্গে যেকোনও মুহূর্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে: ইরান
নেছারাবাদ বিএনপির আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়কের পদ স্থগিত, কমিটি বিলুপ্ত
গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সম্মত হামাস: বিবিসি
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৫ জন
ব্যাংক লুটের টাকায় ঋণ পরিশোধ করেন ইউনুস: পুলিশ
বোরো মৌসুমে ধান-চাল সংগ্রহে রেকর্ড
