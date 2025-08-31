যমুনায় এনসিপির প্রতিনিধি দল

নির্বাচন ও দেশের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আমন্ত্রণে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহর নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের প্রতিনিধি দল যমুনায় গিয়েছে।
রবিবার (৩১ আগস্ট) বিকাল ৫টা ৩৫ মিনিটে এনসিপির প্রতিনিধি দল যমুনায় পৌঁছায়। সন্ধ্যা ৬টায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন– এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব ড. তাসনিম জারা এবং সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ।
এর আগে বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহেরের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের প্রতিনিধি দল যমুনায় প্রবেশ করে। জামায়াতের প্রতিনিধি দল এখন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে রয়েছে।
সন্ধ্যা ৭টায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করবে।