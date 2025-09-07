এনসিপির আন্তর্জাতিক সেল গঠন

দলীয় কার্যক্রমকে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সেল গঠন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি। দলের আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন এ কমিটির অনুমোদন দেন।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে দলটির যুগ্ম সদস্যসচিব (দফতর) সালেহ উদ্দিন সিফাতের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
আন্তর্জাতিক সেলের সম্পাদক সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া ও সহ-সম্পাদক হয়েছেন আলাউদ্দিন মোহাম্মদ। এছাড়া সদস্য পদে আছেন আরিফ সোহেল, আবু সাঈদ মোহাম্মদ উদ্দিন (দক্ষিণ এশিয়া), তাহসীন রিয়াজ, নাভিদ নওরোজ শাহ্, তৌহিদ হোসেন মজুমদার, নুসরাত তাবাসসুম, মনিরা শারমিন ও মাহবুব আলম।