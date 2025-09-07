X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এনসিপির আন্তর্জাতিক সেল গঠন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩৫আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩৫
জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির লোগো

দলীয় কার্যক্রমকে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সেল গঠন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি। দলের আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন এ কমিটির অনুমোদন দেন।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে দলটির যুগ্ম সদস্যসচিব (দফতর) সালেহ উদ্দিন সিফাতের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

আন্তর্জাতিক সেলের সম্পাদক সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া ও সহ-সম্পাদক হয়েছেন আলাউদ্দিন মোহাম্মদ। এছাড়া সদস্য পদে আছেন আরিফ সোহেল, আবু সাঈদ মোহাম্মদ উদ্দিন (দক্ষিণ এশিয়া), তাহসীন রিয়াজ, নাভিদ নওরোজ শাহ্, তৌহিদ হোসেন মজুমদার, নুসরাত তাবাসসুম, মনিরা শারমিন ও মাহবুব আলম।

/এমকে/আরআইজে/
বিষয়:
জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
বাবা-মায়ের নামসহ অপরাধীদের তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে: সারজিস আলম
‘রাজবাড়ীতে প্রশাসনের ব্যর্থতা ও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বহীনতা ফুটে উঠেছে’
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে নিহতের ঘটনায় এনসিপির সংবাদ সম্মেলন
সর্বশেষ খবর
গণঅধিকার পরিষদ নেতার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার ওপর হামলার অভিযোগ
গণঅধিকার পরিষদ নেতার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার ওপর হামলার অভিযোগ
লাতিন আমেরিকায় কেন যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমান পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র?
লাতিন আমেরিকায় কেন যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমান পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র?
এবার হতাশ করেননি সাবালেঙ্কা, জিতলেন ট্রফি
এবার হতাশ করেননি সাবালেঙ্কা, জিতলেন ট্রফি
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media