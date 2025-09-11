নুরের ওপর হামলাকারীরা চিহ্নিত কিন্তু বিচার নেই: হাসান আল মামুন

গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন বলেছেন, নুরুল হক নুরের ওপর হামলাকারীরা চিহ্নিত হলেও কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়নি সরকার। সরকার কি সেনাবাহিনীকে ভয় পাচ্ছে?
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
হাসান আল মামুন বলেন, হামলার সঙ্গে জড়িতরা চিহ্নিত হওয়ার পরও এখনও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সরকারের এই টালবাহানা আমরা আর দেখতে চাই না।
তিনি বলেন, সেনাবাহিনী প্রধান রিফাইন্ড আওয়ামী লীগ চেয়েছিলেন। তার সে আশায় গুড়ে বালি কিন্তু এরপর জাতীয় পার্টির মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে ফেরানোর চিন্তা করা হয়। রংপুরে জাতীয় পার্টির নেতা মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমরা স্বচ্ছ আওয়ামী লীগ নেতাদের মনোনয়ন দেবো।
নুরের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, নুর আজ ১৪ দিন ধরে চিকিৎসাধীন। সরকারের পক্ষ থেকে তাকে দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসার কথা বলা হয়। সরকারের প্রেস সচিব নিজে সেটা ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যদি সরকার কোনও পদক্ষেপ না নেয় তাহলে সেটা জানাক। আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো।
বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ যেসব রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা নুরের খোঁজ-খবর নিতে মেডিক্যালে গিয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানান তিনি।