X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নুরের ওপর হামলাকারীরা চিহ্নিত কিন্তু বিচার নেই: হাসান আল মামুন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১২আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১২
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন হাসান আল মামুন

গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন বলেছেন, নুরুল হক নুরের ওপর হামলাকারীরা চিহ্নিত হলেও কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়নি সরকার। সরকার কি সেনাবাহিনীকে ভয় পাচ্ছে?

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

হাসান আল মামুন বলেন, হামলার সঙ্গে জড়িতরা চিহ্নিত হওয়ার পরও এখনও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সরকারের এই টালবাহানা আমরা আর দেখতে চাই না।

তিনি বলেন, সেনাবাহিনী প্রধান রিফাইন্ড আওয়ামী লীগ চেয়েছিলেন। তার সে আশায় গুড়ে বালি কিন্তু এরপর জাতীয় পার্টির মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে ফেরানোর চিন্তা করা হয়। রংপুরে জাতীয় পার্টির নেতা মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমরা স্বচ্ছ আওয়ামী লীগ নেতাদের মনোনয়ন দেবো।

নুরের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, নুর আজ ১৪ দিন ধরে চিকিৎসাধীন। সরকারের পক্ষ থেকে তাকে দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসার কথা বলা হয়। সরকারের প্রেস সচিব নিজে সেটা ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যদি সরকার কোনও পদক্ষেপ না নেয় তাহলে সেটা জানাক। আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো।

বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ যেসব রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা নুরের খোঁজ-খবর নিতে মেডিক্যালে গিয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

/জেএইচ/আরকে/
বিষয়:
নুরুল হক নুরগণঅধিকার পরিষদ
সম্পর্কিত
ডাকসু ও হল সংসদে বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানালেন সাবেক ভিপি নুর
গণঅধিকার পরিষদ নেতার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার ওপর হামলার অভিযোগ
নুরের ‘শর্ট-টাইম’ মেমোরি লস হচ্ছে: রাশেদ খাঁন
সর্বশেষ খবর
স্বাস্থ্যর আলোচিত ঠিকাদার মিঠু কারাগারে
স্বাস্থ্যর আলোচিত ঠিকাদার মিঠু কারাগারে
দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন দুজন
দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন দুজন
অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান নিয়ে ঐকমত্য হয়নি, আশ্বাস দিলেন প্রেসিডেন্ট
নেপালে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাঅন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান নিয়ে ঐকমত্য হয়নি, আশ্বাস দিলেন প্রেসিডেন্ট
বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় অব্যাহতি পেলেন এনসিপির আখতার
বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় অব্যাহতি পেলেন এনসিপির আখতার
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
এনসিপি থেকে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তার পদত্যাগ
এনসিপি থেকে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তার পদত্যাগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media