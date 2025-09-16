X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের মতবিনিময়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৪৬আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৪৬
জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সফররত এনসিপি নেতারা

জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছে দেশটিতে সফররত জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধি দল।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বাংলাদেশ দূতাবাসে এ সভা হয়।

এতে এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সার্জিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহাবুব আলম ও এনসিপির এশিয়া প্রতিনিধি জুবায়ের সর্দারসহ জাপান শাখার নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় জাপানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের নানা সমস্যা-সংকটের চিত্র তুলে ধরা হয়। বিশেষভাবে বাংলাদেশ বিমানের “জাপান-টু-বাংলাদেশ” সরাসরি ফ্লাইট চালুর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এসময় এনসিপি নেতারা বলেন, ‘সরাসরি বিমান চালু হলে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ও সুযোগ-সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।’

এছাড়াও জাপানে মারা যাওয়া প্রবাসীদের মরদেহ দ্রুত ও সহজে দেশে পাঠানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানানো হয়। রাষ্ট্রদূত জানান, এ প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু করা হয়েছে এবং তা আরও সহজ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সভায় বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি শিক্ষার্থী ও দক্ষ জনশক্তি জাপানে নেওয়ার সম্ভাবনা এবং উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

একইসঙ্গে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপায় এবং জাপানে বাংলাদেশিদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সহজ করার বিষয়েও মতামত ব্যক্ত করেন তারা।

/এমকে/এম/
বিষয়:
জাতীয় নাগরিক কমিটি
সম্পর্কিত
ফেসবুক পোস্টে খালেদা জিয়াকে স্বাগত জানালেন সারজিস
হাসনাত আবদুল্লাহর ওপর হামলার প্রতিবাদে যশোরে বিক্ষোভ
কারা হেফাজতে ইমাম রইস উদ্দিনের মৃত্যুতে এনসিপি’র নিন্দা ও প্রতিবাদ
সর্বশেষ খবর
বগুড়ার কাহালুতে সড়ক দুর্ঘটনায় মা-ছেলে নিহত
বগুড়ার কাহালুতে সড়ক দুর্ঘটনায় মা-ছেলে নিহত
টিকটক নিয়ে কাঠামোগত চুক্তিতে পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন
টিকটক নিয়ে কাঠামোগত চুক্তিতে পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন
অনেক ‘উদ্যোগ’, তারপরও পাসপোর্ট জমা দিতে চরম দুর্ভোগ
অনেক ‘উদ্যোগ’, তারপরও পাসপোর্ট জমা দিতে চরম দুর্ভোগ
প্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তাকে ১৬ দেশের শ্রম উইংয়ে নিয়োগ
প্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তাকে ১৬ দেশের শ্রম উইংয়ে নিয়োগ
সর্বাধিক পঠিত
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media