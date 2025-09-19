X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
এনসিপি জোটে যাবে না, নিজস্ব অবস্থানে থেকেই রাজনীতি করবে: নাহিদ ইসলাম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৭আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০৬
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, এনসিপি কোনও জোটে যাবে না। নিজস্ব অবস্থানে থেকেই রাজনীতি করবে। জামায়াতের সঙ্গে আন্দোলনের বিষয়টিও তিনি নাকচ করেন। নাহিদ বলেন, ‘‘জামায়াত সংসদের উভয়পক্ষে পিআর পদ্ধতি চায়। আর এনসিপি শুধু উচ্চকক্ষে পিআরের পক্ষে। তবে জাতীয় পার্টিসহ আওয়ামী লীগের দোসরদের নিষিদ্ধের বিষয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট।’’

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজধানীর শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে দলের সমন্বয় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। দিনব্যাপী এ সভায় সারা দেশের জেলা ও উপজেলা সমন্বয়ক ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা অংশগ্রহণ করেন।

নাহিদ বলেন, ‘‘জাতীয় ও গণপরিষদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছি। নির্বাচনের আগে গণহত্যায় জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে গ্রামগঞ্জে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় পার্টিসহ ফ্যাসিবাদের দোসরদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট।’’

তিনি অভিযোগ করেন, সরকার জুলাই গণহত্যার আসামিদের ছেড়ে দিচ্ছে। সন্ত্রাসীরা এনসিপি নেতাদের বিভিন্ন হুমকি-ধমকি দিচ্ছে।

তিনি বলেন, ‘‘কতিপয় দালাল মিডিয়া দলের নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা ও অপপ্রচার চালাচ্ছে। এ বিষয়ে নেতাকর্মীদের সচেতন থাকতে হবে।’’

এনসিপি নেতা বলেন, ‘‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান জিরো টলারেন্স। এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে আমরা সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করবো।’’

তিনি জানান, নতুন সংবিধানসহ এনসিপির ২৪ দফা কর্মসূচি নিয়ে দেশের উপজেলা পর্যায়েও কর্মসূচি পালন করবে তার দল। শিগগিরই এ ব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সমন্বয় সভায় এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব আখতার হোসেনসহ আহ্বায়ক কমিটির সদস্য, অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং জেলা, মহানগর, উপজেলা ও থানা কমিটির সমন্বয়কারীরা উপস্থিত ছিলেন।

নাহিদ ইসলামজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
