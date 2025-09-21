কয়েকটি রাজনৈতিক দলের জেদ ও ভুলে নির্বাচন হুমকিতে পড়তে পারে: এবি পার্টি

দীর্ঘ আলোচনা ও যুক্তি তর্কের পর সকলের ঐক্যমত্যে জুলাই সনদ চুড়ান্ত হলেও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের ‘অনমনীয় জেদ ও ভুলের কারণে’ জুলাই সনদ বাস্তবায়ন এবং ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান হুমকির মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করেছে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি।
রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) জাতীয় নির্বাহী কাউন্সিলের এক বিশেষ সভায় দলটির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু এ উদ্বেগ ব্যক্ত করেন।
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে দলের কর্মনীতি নির্ধারণ, জাতীয় নির্বাচন প্রস্তুতি ও জোট গঠন সম্পর্কিত আলোচনার জন্য এবি পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জুর।
তিনি বলেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল জাতীয় ঐক্য, কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব ও কাদাছোড়াছুড়িতে জাতীয় ঐক্য এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে- যা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যের বিপরীত; এক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টার পদক্ষেপ অস্পষ্ট।’
তিনি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে জাতীয় ঐক্য রক্ষা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।
তিনি বলেন, ‘জুলাই সনদে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার পর বাস্তবায়নের পন্থা নিয়ে নানা মত তৈরি হওয়া দুঃখজনক। জুলাই সনদ নির্বাচনের পূর্বেই বাস্তবায়ন হওয়া উচিত।’ জুলাই সনদের ভিত্তিতেই ফেব্রুয়ারি সম্ভাব্য জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে এবি পার্টির অবস্থান বলে তিনি আবারও অভিমত ব্যক্ত করেন।
কোনও পদক্ষেপই যেন ফেব্রুয়ারিতে সম্ভাব্য জাতীয় নির্বাচন ব্যাহত না হয় সেইদিকে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।
সভায় দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।
সভায় এবি পার্টির সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. মেজর আব্দুল ওহাব মিনার, সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, ভাইস-চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কাশেম, এডভোকেট গোলাম ফারুক, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) দিদারুল আলম, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) হেলাল উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার জোবায়ের আহমেদ ভূঁইয়া সহ জাতীয় নির্বাহী পরিষদ এর অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।