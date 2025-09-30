X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হাসানুল হক ইনুর বিচারিক হত্যার ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের আহ্বান জাসদের 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:১৫আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:১৫
জাসদের লোগো

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিচারিক হত্যার ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরের শান্তিপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জাসদের কেন্দ্রীয় কমিটি।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) জাসদের দফতর সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেনের সই করা এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহায়ক এদেশীয় বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে বেআইনিভাবে পুনর্গঠিত করে উল্টো মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় বিচারিক হত্যার আয়োজন করা হয়েছে এবং এই আয়োজনকে অধিকতর প্রতিহিংসামূলক করতে যুদ্ধাপরাধীদের আইনজীবীকে এই আদালতের প্রধান প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, জয় বাংলা বাহিনীর উপপ্রধান, ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অন্যতম রূপায়নকারী, ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পল্টন ময়দানে গান ফায়ারের সঙ্গে জাতীয় পতাকার আনুষ্ঠানিক উত্তোলক এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্টের ১০ হাজার মুক্তিযোদ্ধার প্রশিক্ষণ শিবিরের ক্যাম্প কমান্ডার ও অন্যতম প্রশিক্ষক জাতীয় বীর হাসানুল হক ইনুকে অবৈধ অসাংবিধানিক অন্তর্বর্তী সরকার ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিচারিক হত্যার উদ্যোগ নিয়েছে। 

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে হীন রাজনৈতিক উদ্দেশে বেআইনিভাবে পুনর্গঠন করে এ বিচারিক হত্যার আয়োজন করছে।

উল্লেখ্য, প্রকাশ্য রাজনৈতিক আলোচনা, প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিবৃতি, গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকার ও টেলিফোন কলকে আলামত হিসেবে দাঁড় করিয়ে হাসানুল হক ইনুকে একমাত্র অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করে দাখিল করা ৮টি অভিযোগ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত, বাংলাদেশের ট্রাইবুনাল-২ এ গত ২৫ সেপ্টেম্বর আমলে নেয় এবং ২৯ সেপ্টেম্বর তাকে আদালতে হাজির করে গ্রেফতার দেখিয়ে বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

/এএইচএস/এমকেএইচ/
বিষয়:
হাসানুল হক ইনুবাংলাদেশ জাসদ
সম্পর্কিত
কুষ্টিয়ায় ৬ হত্যা: ইনুকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ
ইনুসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ ট্রাইব্যুনালের
হাসানুল হক ইনুর কারাগারে এক বছর, জাসদের প্রতিবাদ সভা
সর্বশেষ খবর
‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী
‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী
সাহসী পদক্ষেপ না নিলে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি বদলানোর সম্ভাবনা নেই: ইউএনএইচসিআর প্রধান
সাহসী পদক্ষেপ না নিলে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি বদলানোর সম্ভাবনা নেই: ইউএনএইচসিআর প্রধান
সিদ্ধেশ্বরী পূজা মণ্ডপে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনে ডিএমপি কমিশনার
সিদ্ধেশ্বরী পূজা মণ্ডপে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনে ডিএমপি কমিশনার
পূজায় অন্য দেশ থেকে বাধা এলে মোকাবিলা করা হবে: উপদেষ্টা
পূজায় অন্য দেশ থেকে বাধা এলে মোকাবিলা করা হবে: উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
আফগানিস্তানে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ
আফগানিস্তানে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media