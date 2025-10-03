ভোটের জন্য আল্লাহকে নারাজ করো না: পার্থ

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজায় উপস্থিত হয়ে জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের বক্তব্য ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে সমালোচনা-আলোচনা। এর মধ্যেই এ প্রসঙ্গে ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) সভাপতি ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘ভোটের জন্য আল্লাহকে নারাজ করো না, পরে আল্লাহকেও পাবা না আর ভোটও কাজে আসবে না।’
পার্থ আরও বলেন, ‘প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে, এটা সুনিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়েত দান করুক।’
সম্প্রতি দুর্গাপূজা পরিদর্শনে গিয়ে জামায়াতে ইসলামীর আলোচিত আইনজীবী অ্যাডভোকেট শিশির মুনিরের বক্তব্য বিতর্ক তৈরি করেছে। তিনি পূজার সঙ্গে রোজার তুলনা করায় সমালোচনার ঝড় ওঠে। ধারণা করা হচ্ছে, ব্যারিস্টার পার্থ সেদিকে ইঙ্গিত করে এমন পোস্ট দিয়েছেন।