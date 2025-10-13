X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০৮আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০৮
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

জুলাই সনদ অবিলম্বে বাস্তবায়নসহ পাঁচ দাবিতে তৃতীয় দফায় নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। এরই অংশ হিসেবে ১৪ অক্টোবর রাজধানীসহ (যাত্রাবাড়ী থেকে গাবতলী পর্যন্ত) দেশের সকল বিভাগীয় শহরে এবং ১৫ অক্টোবর দেশের সকল জেলা শহরে মানববন্ধন করবে দলটি।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে সংগঠনের আমির মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক ও মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

ঘোষিত ৫ দফা দাবিগুলো হলো—
১️. জুলাই সনদের অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন।
২️. জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ।
৩️. আগামী নির্বাচনে প্রকৃত লেভেল-প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা।
৪️. জুলাই গণহত্যার বিচার দৃশ্যমান করা।
৫️. জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়ন।

বিবৃতিতে নেতারা বলেন, ‘বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ঘোষিত ৫ দফা দাবির প্রতি দেশবাসী সমর্থন জানিয়েছে। এই দাবিগুলো জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। তাই সরকারের উচিত অবিলম্বে এই দাবিগুলো মেনে নিয়ে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পথ সুগম করা।’

তারা আরও বলেন, ‘সরকার এখন পর্যন্ত উল্লিখিত দাবিগুলো মানেনি। তাই বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনতাকে শান্তিপূর্ণভাবে রাজপথে থেকে দাবি আদায়ের আন্দোলন জোরদারের আহ্বান জানানো হচ্ছে।’

নেতারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষার প্রতি গাদ্দারি করবেন না। যেকোনো উপায়ে অবিলম্বে জুলাই সনদের সাংবিধানিক ঘোষণা দিতে হবে এবং আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই গণভোটের আয়োজন করতে হবে। গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি প্রদান করে এর ভিত্তিতেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। অন্যথায় এ দেশের মানুষ তা বরদাশত করবে না।’

ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৪ অক্টোবর মঙ্গলবার বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে রাজধানীর দৈনিক বাংলা মোড়ে বৃহৎ মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। নেতারা দেশের সকল বিভাগ, জেলা ও মহানগর শাখাকে একযোগে মানববন্ধন সফল করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন এবং জনগণের সর্বস্তরের অংশগ্রহণ কামনা করেন।

/এসটিএস/এমএইচআর/
বিষয়:
মানববন্ধনখেলাফত মজলিসআন্দোলনত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
সম্পর্কিত
সচিবালয়ের সামনে মুখোমুখি অবস্থানে ‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’ ও পুলিশ
ইসির সঙ্গে বৈঠকে বসেছে জামায়াত প্রতিনিধি দল
শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি সাত কলেজে শিক্ষার্থীদের
সর্বশেষ খবর
মালয়েশিয়ায় অনিয়মিত বাংলাদেশিদের দেশে ফেরার সুযোগ
মালয়েশিয়ায় অনিয়মিত বাংলাদেশিদের দেশে ফেরার সুযোগ
উত্তরে একটা পাহাড়, দক্ষিণে একটা লেক, পশ্চিমে রাস্তা, পূর্বে একটা নদী ।। লাসলো ক্রাসনাহোরকাই
উত্তরে একটা পাহাড়, দক্ষিণে একটা লেক, পশ্চিমে রাস্তা, পূর্বে একটা নদী ।। লাসলো ক্রাসনাহোরকাই
বাংলাদেশকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা চালানো হচ্ছে: মির্জা ফখরুল
বাংলাদেশকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা চালানো হচ্ছে: মির্জা ফখরুল
জিম্মিমুক্তি প্রক্রিয়ায় শক্তি প্রদর্শনে হামাসের যোদ্ধা মোতায়েন
জিম্মিমুক্তি প্রক্রিয়ায় শক্তি প্রদর্শনে হামাসের যোদ্ধা মোতায়েন
সর্বাধিক পঠিত
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media