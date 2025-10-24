X
শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মওদুদী ও জিয়াবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৫আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৮
কথা বলছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, দেশে নতুন করে মওদুদী ও জিয়াবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। বিগত দিনে বিএনপি সবসময় জিয়াউর রহমান এবং জামায়াত ইসলামী মওদুদীকে (সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী) প্রতিষ্ঠার রাজনীতি করেছে। আগামীতে এ ধরনের রাজনীতি চলবে না।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে দলের ঢাকা জেলা ও দুই মহানগর শাখার সমন্বয় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জুলাই সনদ আদেশের মধ্যে আইনি ভিত্তি দিতে হবে উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন নয়, আইন হবে ড. ইউনূসের স্বাক্ষরে। কারণ মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন শেখ হাসিনার দোসর।’

তিনি উল্লেখ করেন, ‘অনেকে নতুন করে বাহাত্তরের সংবিধান প্রীতি দেখাচ্ছেন। যারা নতুন করে তা কায়েম করতে চান, তাদের পরিণতি হবে শেখ হাসিনার মতো।’

এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিকে নির্বাচন করতে দেওয়া যাবে না। সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে না। যারা সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেবে জনগণ তাদের বেছে নেবে।’

তিনি বলেন, ‘হাসিনাসহ খুনিদেন বিচারে অন্তর্বর্তী সরকার পিছুপা হলে জনগণ আপনাকে ক্ষমা করবে না।’

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘ডাকসু প্রতিনিধিরা এখন পর্যন্ত একটি সমস্যাও সমাধান করছে না। তারা জামায়াতের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আমরা বলবো, ছাত্ররা আপনাদের নিয়োগ দিয়েছে। জামায়াত দেয়নি। তাই শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কোনও অবস্থান নিলে আপনাদের তারাই নামিয়ে দেবে।’

তিনি বলেন, ‘সেনা কর্মকর্তাদের সাব জেলে রেখে ও এসি বাসে ট্রাইব্যুনালে এনে বৈষম্য করা হয়েছে। তাদের অন্য আসামিদের মতো আনতে হবে। তাদের বিচার সম্পন্ন করে সেনাবাহিনীকে কলঙ্কমুক্ত করতে হবে। কারণ তারা ইলিয়াস আলীসহ অসংখ্য মানুষকে গুম করেছে। ডিজিএফআইকে সংস্কার করতে হবে। নির্বাচনে তারা কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং করলে আমরা রুখে দেবো।’ তিনি শাপলা প্রতীক প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের নির্লিপ্ততার সমালোচনা করেন।

/এমকে/আরকে/
বিষয়:
জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
কয়েকটি দল সচিবালয়ে গিয়ে ডিসি ভাগাভাগি করছে: হাসনাত আবদুল্লাহ
পোষা বিরোধী দল হতে চাই না: সারজিস আলম
সর্বশেষ খবর
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
খেলাধুলাকে অর্থনীতির অংশ হিসেবে কখনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি: আমির খসরু
খেলাধুলাকে অর্থনীতির অংশ হিসেবে কখনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি: আমির খসরু
অসম্মান ও বাজে আচরণ সহ্য করবো না, থাইল্যান্ডের কাছে হেরে বাংলাদেশ কোচ
অসম্মান ও বাজে আচরণ সহ্য করবো না, থাইল্যান্ডের কাছে হেরে বাংলাদেশ কোচ
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
সর্বাধিক পঠিত
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media