মওদুদী ও জিয়াবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, দেশে নতুন করে মওদুদী ও জিয়াবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। বিগত দিনে বিএনপি সবসময় জিয়াউর রহমান এবং জামায়াত ইসলামী মওদুদীকে (সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী) প্রতিষ্ঠার রাজনীতি করেছে। আগামীতে এ ধরনের রাজনীতি চলবে না।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে দলের ঢাকা জেলা ও দুই মহানগর শাখার সমন্বয় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
জুলাই সনদ আদেশের মধ্যে আইনি ভিত্তি দিতে হবে উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন নয়, আইন হবে ড. ইউনূসের স্বাক্ষরে। কারণ মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন শেখ হাসিনার দোসর।’
তিনি উল্লেখ করেন, ‘অনেকে নতুন করে বাহাত্তরের সংবিধান প্রীতি দেখাচ্ছেন। যারা নতুন করে তা কায়েম করতে চান, তাদের পরিণতি হবে শেখ হাসিনার মতো।’
এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিকে নির্বাচন করতে দেওয়া যাবে না। সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে না। যারা সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেবে জনগণ তাদের বেছে নেবে।’
তিনি বলেন, ‘হাসিনাসহ খুনিদেন বিচারে অন্তর্বর্তী সরকার পিছুপা হলে জনগণ আপনাকে ক্ষমা করবে না।’
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘ডাকসু প্রতিনিধিরা এখন পর্যন্ত একটি সমস্যাও সমাধান করছে না। তারা জামায়াতের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আমরা বলবো, ছাত্ররা আপনাদের নিয়োগ দিয়েছে। জামায়াত দেয়নি। তাই শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কোনও অবস্থান নিলে আপনাদের তারাই নামিয়ে দেবে।’
তিনি বলেন, ‘সেনা কর্মকর্তাদের সাব জেলে রেখে ও এসি বাসে ট্রাইব্যুনালে এনে বৈষম্য করা হয়েছে। তাদের অন্য আসামিদের মতো আনতে হবে। তাদের বিচার সম্পন্ন করে সেনাবাহিনীকে কলঙ্কমুক্ত করতে হবে। কারণ তারা ইলিয়াস আলীসহ অসংখ্য মানুষকে গুম করেছে। ডিজিএফআইকে সংস্কার করতে হবে। নির্বাচনে তারা কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং করলে আমরা রুখে দেবো।’ তিনি শাপলা প্রতীক প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের নির্লিপ্ততার সমালোচনা করেন।