জাতীয় ছাত্র শক্তির আহ্বায়ক বাকের মজুমদারের ওপর ককটেল হামলার অভিযোগ

রাজধানীর শাহবাগে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড় এলাকায় এ বিস্ফোরণ ঘটে।
এঘটনায় জাতীয় ছাত্রশক্তির আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার দাবি করেছেন, তাকে লক্ষ্য করেই এ ককটেল হামলা চালানো হয়েছে।
ঘটনার পর আবু বাকের মজুমদার নিজের ফেসবুকে এক পোস্টে লেখেন, ‘কিছুক্ষণ আগে রাত ৮টা ২৩-২৪ মিনিটের সময় ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে আমার বাইকের সামনে ককটেল মারা হয়েছে। রূপায়ন টাওয়ারে সাংগঠনিক মিটিংয়ের উদ্দেশে যাচ্ছিলাম। রাজনৈতিক কারণে এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল অনেকের শত্রু হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, এখনও সুস্থ আছি। দোয়া করবেন।’
ঘটনার প্রতিবাদে রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে শাহবাগে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছে জাতীয় ছাত্রশক্তি।
এ ঘটনায় পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
এবিষয়ে জানতে চাইলে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খালিদ মনসুর বলেন, ঘটনাটি রমনা থানা এলাকায় ঘটেছে।
এদিকে রমনা থানার ওসি গোলাম ফারুককে একাধিকবার ফোন করেও তার কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।