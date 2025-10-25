X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাতীয় ছাত্র শক্তির আহ্বায়ক বাকের মজুমদারের ওপর ককটেল হামলার অভিযোগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৫২আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৫২
আবু বাকের মজুমদার ও তার ফেসবুক স্ট্যাটাস

রাজধানীর শাহবাগে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড় এলাকায় এ বিস্ফোরণ ঘটে।

এঘটনায় জাতীয় ছাত্রশক্তির আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার দাবি করেছেন, তাকে লক্ষ্য করেই এ ককটেল হামলা চালানো হয়েছে।

ঘটনার পর আবু বাকের মজুমদার নিজের ফেসবুকে এক পোস্টে লেখেন, ‘কিছুক্ষণ আগে রাত ৮টা ২৩-২৪ মিনিটের সময় ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে আমার বাইকের সামনে ককটেল মারা হয়েছে। রূপায়ন টাওয়ারে সাংগঠনিক মিটিংয়ের উদ্দেশে যাচ্ছিলাম। রাজনৈতিক কারণে এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল অনেকের শত্রু হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, এখনও সুস্থ আছি। দোয়া করবেন।’

ঘটনার প্রতিবাদে রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে শাহবাগে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছে জাতীয় ছাত্রশক্তি।

এ ঘটনায় পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

এবিষয়ে জানতে চাইলে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খালিদ মনসুর বলেন, ঘটনাটি রমনা থানা এলাকায় ঘটেছে। 

এদিকে রমনা থানার ওসি গোলাম ফারুককে একাধিকবার ফোন করেও তার কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। 

/এমকে/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
পুলিশককটেল
সম্পর্কিত
ঢামেকে এক কারাবন্দির মৃত্যু
সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৭২৬
মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পে দুই পক্ষের মারামারি, ‘ককটেল’ বিস্ফোরণে তরুণ নিহত
সর্বশেষ খবর
মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মন্তব্য প্রতিবেদনমির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে টেকনাফের টিনের চাল ছিদ্র, নারী আহত
মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে টেকনাফের টিনের চাল ছিদ্র, নারী আহত
রাজনীতির কালো টাকার লাগাম টানতে চায় দুদক
রাজনীতির কালো টাকার লাগাম টানতে চায় দুদক
তাবিথ আউয়ালের কমিটির এক বছর: কী করেছেন, কী করতে পারেননি
তাবিথ আউয়ালের কমিটির এক বছর: কী করেছেন, কী করতে পারেননি
সর্বাধিক পঠিত
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেফতার
ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেফতার
মায়ের দাফন নিয়ে দুই গ্রুপে বিভক্ত ভাইদের সংঘর্ষ, একজন নিহত
মায়ের দাফন নিয়ে দুই গ্রুপে বিভক্ত ভাইদের সংঘর্ষ, একজন নিহত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media