বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
সিইসির সঙ্গে বৈঠকে জামায়াতসহ ৮ দল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৮আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৯
আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে বৈঠকে বসেছেন ইসলামী দলগুলোর নেতারা

নভেম্বরে গণভোট আয়োজনসহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সহ ৮টি রাজনৈতিক দল।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুর ১টার দিকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের সভা কক্ষে এ বৈঠক শুরু হয়েছে। বৈঠকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ উপস্থিত রয়েছেন।

এর আগে সকাল থেকে নির্বাচন ভবনের সামনে ৮ দলের নেতাকর্মীদের সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় ইসি কর্মকর্তাদের। স্মারকলিপি দেওয়ার কথা বলে এসে সিইসির সঙ্গে বৈঠক করার কথা জানায় তারা।

এরপর দলগুলো থেকে কয়েকজন প্রতিনিধিকে নির্বাচন ভবনে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। ৮টি দলের ২৫-৩০ জন সদস্য বৈঠকে বসেছেন, সেখানেই তারা সিইসির কাছে স্মারকলিপি হস্তান্তর করবেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, গত ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি ৫ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন করে আসছে।

সবশেষ ১৯ অক্টোবর জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ‘আদেশ’ জারি এবং নভেম্বরের মধ্যে গণভোট আয়োজনসহ ৫ দফা দাবিতে চলমান আন্দোলনের চতুর্থ পর্বে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে জামায়াতে ইসলামীসহ সমমনা আটটি রাজনৈতিক দল।

এ ধারাবাহিকতায় আজ বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনে স্মারকলিপি দেবেন দলগুলোর নেতারা।

/এএজে/এম/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীনির্বাচননির্বাচন কমিশন
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
