বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
এনসিপিকে বাচ্চাদের দল ইঙ্গিত করে গেজেটে ‘শাপলা কলি’: সামান্তা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২৯আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২৯
বক্তব্য রাখছেন সামান্তা শারমিন

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন বলেছেন, আমাদের দলকে বাচ্চাদের দল হিসেবে ইঙ্গিত করেই গেজেটে ‘শাপলা কলি’ প্রতীক দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যেমনটি বড় দলগুলো আমাদেরকে মূল্যায়ন করে থাকে। এটি এক ধরনের প্রতারণা ও বৈষম্য। যেখানে কোনও ধরনের আইনি কারণ নেই। তবে কলি যখন পেয়েছি, পূর্ণাঙ্গ শাপলা আদায় করবোই।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকালে রাজধানীর বাংলামোটরে অস্থায়ী কার্যালয়ে জাতীয় যুবশক্তির আয়োজনে ‘‘জুলাই সনদের বাস্তবায়ন এবং জাতীয় নির্বাচন কোন পথে?’’ শীর্ষক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন।

সামান্তা বলেন, ‘‘শাপলার অংশ বিশেষ শাপলা কলি দেওয়ার মাধ্যমে আবারও নিজেতের প্রশ্নবিদ্ধ করলো নির্বাচন কমিশন। এক্ষেত্রে ইসি বড় কোনও দলের সঙ্গে শরিক হয়ে প্রতারণা করছে। এমন পক্ষপাতদুষ্ট কমিশনের মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।’’

এর আগে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকালে ইসির প্রজ্ঞাপনে শাপলা কলিকে রাজনৈতিক দলের প্রতীক তালিকায় যুক্ত করার কথা জানানো হয়। ‘নির্বাচন বিধিমালা ২০০৮’ সংশোধন করেই এই প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন।

 

