গণসংহতি আন্দোলনের নতুন কমিটি, নেতৃত্বে আবারও জোনায়েদ সাকি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৫২আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৫২
সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে সারা দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা নতুন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করেন/ বাংলা ট্রিবিউন

গণসংহতি আন্দোলনের ৫৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। এতে আবারও প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি এবং নির্বাহী সমন্বয়কারী হয়েছেন আবুল হাসান রুবেল।

রবিবার (২ নভেম্বর) সাভার গণস্বাস্থ্য পিএইচএ কনভেনশন সেন্টারে সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে সারা দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা নতুন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করেন।

জনগণের বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে ৩১ অক্টোবর, ১ ও ২ নভেম্বর গণসংহতি আন্দোলনের ৩ দিনের এই জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধন করেন শহিদ পরিবারের সদস্যরা। উদ্বোধনী সমাবেশ হয় রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে।

উদ্বোধনের পর দুই দিন ব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনে রাজনৈতিক প্রতিবেদন, গঠনতন্ত্র সংশোধনী, সাংগঠনিক কর্মপদ্ধতি, আচরণবিধি, দলীয় ঘোষণাপত্র ও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের খসড়া নিয়ে আলোচনা করেন প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকরা।

এতে জানানো হয়, আগামী ২১-২২ নভেম্বর বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলনে মুলতবি আলোচনায় পঞ্চম জাতীয় সম্মেলনে উত্থাপিত দলিলপত্র মতামত, পরামর্শ সংযুক্ত করে চূড়ান্তকরণ করা হবে ও দলের জাতীয় পরিষদ গঠন হবে।

প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি (বাঁয়ে) এবং নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল (ডানে)/কোলাজ

সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে ৫৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও পরামর্শক পরিষদ গঠন হয়।

নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি- প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল, রাজনৈতিক পরিষদ সদস্য দেওয়ান আবদুর রশীদ নীলু, ফিরোজ আহমেদ, তাসলিমা আখতার, হাসান মারুফ রুমী ও মনির উদ্দীন পাপ্পু।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা হলেন- বাচ্চু ভূইয়া, জুলহাসনাইন বাবু, অ্যাডভোকেট মুরাদ মোর্শেদ, দীপক কুমার রায়, তরিকুল সুজন, এস এম আমজাদ হোসেন, আলিফ দেওয়ান, অ্যাডভোকেট উবা থোয়াই মারমা, অঞ্জন দাস, ড. নাসির উদ্দিন, নুরুন্নেসা মুন্নী, ইখতিয়ার উদ্দিন বিপা, মনিরুল হুদা বাবন, মুনীর চৌধুরী সোহেল, আব্দুল আলীম, অপরাজিতা চন্দ, শহীদ শিমুল, তৌহিদুর রহমান, জুয়েল রানা, আমজাদ হোসেন, সাদিক রেজা, গোলাম মোস্তফা, জাহিদ সুজন, রেক্সোনা পারভীন সুমি, সাইফুল্লাহ সিদ্দিক রুমন, পপি রানী সরকার, লুভানা তাবাসসুম, আবদুল্লাহ নাদভী, রুবিনা ইয়াসমিন, মুন্নী মৃ, রোকনুজ্জামান মনি, নিয়ামুর রশীদ বিপ্লব, বেনু আক্তার, মোস্তাফিজুর রহমান রাজীব, মুফাখখারুল ইসলাম মুন, মাহবুব রতন, আরিফুর রহমান মিরাজ, লুতফুন্নাহার সুমনা, জাহিদুল আলম আল জাহিদ, তাহসিন মাহমুদ ও আবু রায়হান খান। ৭টি পদ শূন্য রাখা হয়েছে।

উপদেষ্টা পরিষদ: নাজার আহমেদ, ফিরোজ আহসান, কেরামত আলী ও নূরুল আলম শাহীন

পরামর্শক পরিষদ: ড. সায়েমা খাতুন, প্রকৌশলী জাকারিয়া নেওয়াজ, গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব) মো. খালিদ হোসাইন, সৈকত মল্লিক, শ্যামলী শীল , ইমরাদ জুলকারনাইন।

/এমকে/এমএইচআর/
বিষয়:
গণসংহতি আন্দোলনজোনায়েদ সাকি
