মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
খালেদা জিয়ার ৩ আসনে প্রার্থী দেবে না এনসিপি: পাটওয়ারী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২০:০৩আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২০:০৭
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী (ফাইল ছবি)

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নির্বাচনি আসনে প্রার্থী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপি। এমনটি জানিয়েছেন দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। 

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে একটি বেসরকারি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী নতুন একটি সৌন্দর্য খালেদা জিয়া প্রার্থী হচ্ছেন। আমরা তাকে স্বাগত জানাই। কারণ তার আপসহীন ও লড়াকু নেতৃত্ব বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে অনেক শক্তিশালী করেছে। আমরা তার সম্মানার্থে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এছাড়াও বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের সময়ে ভূমিকা রাখায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান, আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূরের আসনেও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার বিষয়ে দলীয় ফোরামে আলোচনা চলছে। আশা করি এ বিষয়ে একটি বার্তা আসবে।

উল্লেখ্য, সোমবার (৩ নভেম্বর) ২৩৭টি আসনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে বিএনপি। এতে দলীয় চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ফেনী-১, বগুড়া-৭ ও দিনাজপুর-৩ আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনখালেদা জিয়াজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
